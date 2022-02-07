Україна до 2025 року планує побудувати морський космодром
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Україна планує до 2025 року побудувати "Морський старт" — космічний космодром на базі морської платформи, який би дозволяв запуск ракет із Атлантичного та Індійського океанів. Про це в інтерв’ю Суспільному розповів голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, передає УНН.
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"Є попередні оцінки та напрацювання в цьому напрямку, в межах космічної програми планується реалізувати цей проект. Це означає, що в межах цих п’яти років (2021-2025 роки — ред.) все це має бути реалізовано в металі і працюватиме, як комплекс", — стверджує Тафтай.
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За його словами, вартість "Морського старту" оцінюється в 4,8 мільярда гривень.
"Це досить невелика вартість, ми використовуємо ті технологічні ланки, ту інфраструктуру, яку мають українські підприємства", - сказав він.
Витрати на утримання морського космодрому, пояснив голова Держкосмосу, залежатимуть від розмірів ракети, яка запускатиметься. Тому "Морський старт" розрахований на запуск легких ракет, що " буде привабливим і для операторів космічної системи, і для тих, хто запускає супутники, тобто замовників".
Доповнення
Кабінет міністрів України у середу затвердив Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму України на 2021–2025 роки.