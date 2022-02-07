Украина к 2025 году планирует построить морской космодром
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украина планирует к 2025 году построить "Морской старт" — космический космодром на базе морской платформы, который бы позволял запуск ракет из Атлантического и Индийского океанов. Об этом в интервью Суспільному рассказал председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, передает УНН.
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"Есть предварительные оценки и наработки в этом направлении, в рамках космической программы планируется реализовать этот проект. Это означает, что в пределах этих пяти лет (2021-2025 годы — ред.) все это должно быть реализовано в металле и будет работать, как комплекс", — утверждает Тафтай.
Детали
По его словам, стоимость "Морского старта" оценивается в 4,8 миллиарда гривен.
"Это достаточно небольшая стоимость, мы используем те технологические звенья, ту инфраструктуру, которую имеют украинские предприятия", - сказал он.
Расходы на содержание морского космодрома, пояснил глава Госкосмоса, будут зависеть от размеров ракеты, которая будет запускаться. Поэтому "Морской старт" рассчитан на запуск легких ракет, что "будет привлекательным и для операторов космической системы, и для тех, кто запускает спутники, то есть заказчиков".
Дополнение
Кабинет министров Украины в среду утвердил Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу Украины на 2021-2025 годы.