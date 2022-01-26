Україна "чудово знає" відповідь США і НАТО на ультиматуми РФ - Кулеба

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“Ми продовжуємо тісну координацію з нашими союзниками та партнерами як у контексті консолідованої протидії російській агресії, так і в світлі підготовки відповідей США і НАТО на російські ультиматуми. Ми чудово знаємо, що наші партнери скажуть Російській Федерації, все це з нами скоординовано і нам відомо”, — сказав міністр.

На уточнююче запитання УНН, чи врахована позиція України у письмових відповідях США і НАТО для Росії, він зазначив: “Вона врахована, і пропозиції, які Сполучені Штати направлять Росії в частині України не викликають наших заперечень”.

Деталі

Він повідомив, що минулої п’ятниці провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном одразу після його зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим.

За словами Кулеби, Блінкен зазначив, що Вашингтон буде готовий надати письмову відповідь Москві цього тижня, після чого не виключає чергового контакту з російською стороною для продовження обговорення.

“Важливо, що дипломатичний трек контактів з Росією продовжує працювати: поки говорять дипломати, гармати мовчать. Американська сторона вбачає потенціал для діалогу з РФ у таких аспектах вдосконалення колективної безпеки, підвищення транспарентності для зміцнення довіри між сторонами, зменшення ризиків військових зіткнень, посилення контролю над озброєнням. Все це, звісно, за умови дотримання Росією принципу взаємності”, — зазначив міністр.

“Партнери відповіли Росії на її ультиматуми твердою, консолідованою позицією — незалежність і територіальна цілісність України, як і політика відкритих дверей НАТО, ніколи не були, не є і не будуть предметом торгу, як цього хоче Росія”, — додав він.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися з США, НАТО і ОБСЄ — у межах російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня в Брюсселі, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Росія чекає відповіді на свої “пропозиції” від США і НАТО найближчим часом.