Украина "прекрасно знает" ответ США и НАТО на ультиматумы РФ - Кулеба

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“Мы продолжаем тесную координацию с нашими союзниками и партнерами как в контексте консолидированного противодействия российской агрессии, так и в свете подготовки ответов США и НАТО на российские ультиматумы. Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут Российской Федерации, все это с нами скоординировано и нам известно”, — сказал министр.

На уточняющий вопрос УНН, будет ли учтена позиция Украины в письменных ответах США и НАТО для России, он отметил: “Она учтена, и предложения, которые Соединенные Штаты направят в России части Украины не вызывают наших возражений”.

Детали

Он сообщил, что в минувшую пятницу провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном сразу после его встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам Кулебы, Блинкен отметил, что Вашингтон будет готов предоставить письменный ответ Москве на этой неделе, после чего не исключает очередного контакта с российской стороной для продолжения обсуждения.

“Важно, что дипломатический трек контактов с Россией продолжает работать: пока говорят дипломаты, пушки молчат. Американская сторона видит потенциал для диалога с РФ в таких аспектах: совершенствование коллективной безопасности, повышение транспарентности для укрепления доверия между сторонами, снижение рисков военных столкновений, усиление контроля над вооружением. Все это, конечно, при условии соблюдения Россией принципа взаимности”, — отметил министр.

“Партнеры ответили России на ее ультиматумы твердой, консолидированной позицией — независимость и территориальная целостность Украины, как и политика открытых дверей НАТО, никогда не были, не являются и не будут предметом торга, как этого хочет Россия”, — добавил он.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Россия ждет ответа на свои ”предложения" от США и НАТО в ближайшее время.