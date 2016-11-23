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Укравтодор планує побудувати нову дорогу до Угорщини

Київ • УНН

 • 10368 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Укравтодор вирішив побудувати нову дорогу до Угорщини за результатами огляду інфраструктури на українсько-угорському кордоні. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінінфраструктури України.

Укравтодор планує побудувати нову дорогу до Угорщини

Укравтодор розглядає два варіанти можливого транспортного сполучення. Перший — реконструкція та розширення вже існуючого пропускного пункту “Лужанка”, дорога на підході до якого пролягає через щільно забудовані вулиці міста Берегове та на сьогодні працює виключно для легкового транспорту. Другий — будівництво нового КПП біля населеного пункту Дийда. Наразі на території Угорщини спорудження автомагістралі М-3 наблизилося майже до кордону з Україною. Для подальшого продовження робіт угорська сторона погоджує терміни, щоб синхронізувати будівництво підходів до перетину на спільному кордоні.

“Ми сподіваємось на конструктивний взаємозв’язок з угорською стороною під час будівництва нової дороги. Наразі, ми зі свого боку опрацьовуємо максимально комфортний та економічний робочий проект”, — повідомляє радник Голови Укравтодору Олександр Кава.

Також окремо ведуться перемовини щодо будівництва нового єдиного пропускного пункту “Надьогодош — Велика Паладь”. Цей пропускний пункт має суттєво спростити перетин кордону як для легкового, так і для великовагового транспорту. Під’їзною дорогою до КПП “Велика Паладь” є автомобільна дорога О-07-03-04 Чепа-Петрово- КПП “Велика Паладь” на ділянці км 8+225 — км 19+754 загальною протяжністю 11 км. Для приведення її до належного експлуатаційного стану необхідно виконати роботи по посиленню конструкції дорожнього одягу, вдосконаленню водовідводів, влаштуванню тротуарів і освітлення в населених пунктах.

“Угорська сторона попередньо погоджується профінансувати будівництво нового кордонного пункту, адже це взаємовигідні умови. Він економічно важливий для обох сторін. На цьому контрольно-пропускному пункті буде проводитися спільне оформлення перевезень і українськими, і угорськими прикордонниками, що суттєво спрощує процедуру перетину кордону та час, який на це витрачається” — зазначив О.Кава.

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