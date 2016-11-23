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Укравтодор планирует построить новую дорогу в Венгрию

Киев • УНН

 • 10368 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Укравтодор решил построить новую дорогу в Венгрию по результатам осмотра инфраструктуры на украинско-венгерской границе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Мининфраструктуры Украины.

Укравтодор планирует построить новую дорогу в Венгрию

Укравтодор рассматривает два варианта возможного транспортного сообщения. Первый - реконструкция и расширение уже существующего пропускного пункта "Лужанка", дорога на подходе к которому пролегает через плотно застроенные улицы города Берегово и сегодня работает исключительно для легкового транспорта. Второй - строительство нового КПП возле населенного пункта Дийда. Сейчас на территории Венгрии строительство автомагистрали М-3 приблизилось почти к границе с Украиной. Для дальнейшего продолжения работ венгерская сторона согласовывает сроки, чтобы синхронизировать строительство подходов к пересечению на общей границе.

"Мы надеемся на конструктивную взаимосвязь с венгерской стороной при строительстве новой дороги. Сейчас мы со своей стороны разрабатываем максимально комфортный и экономичный рабочий проект", - сообщает советник главы Укравтодора Александр Кава.

Также отдельно ведутся переговоры о строительстве нового единого пропускного пункта "Надегодош - Большая Паладь". Этот пропускной пункт должен существенно упростить пересечение границы как для легкового, так и для большегрузного транспорта. Подъездной дорогой к КПП "Большая Паладь" является автомобильная дорога О-07-03-04 Чепа-Петрово- КПП "Большая Паладь" на участке км 8 225 - км 19 + 754 общей протяженностью 11 км. Для приведения ее в надлежащее эксплуатационное состояние необходимо выполнить работы по усилению конструкции дорожного покрытия, совершенствованию водоотводов, устройству тротуаров и освещения в населенных пунктах.

"Венгерская сторона предварительно согласна профинансировать строительство нового пограничного пункта, ведь это взаимовыгодные условия. Он экономически важен для обеих сторон. На этом контрольно-пропускном пункте будет проводиться совместное оформление перевозок и украинскими, и венгерскими пограничниками, что существенно упрощает процедуру пересечения границы и время, которое на это уходит", - отметил А.Кава.

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