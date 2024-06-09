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Україну завтра накриють грози та місцями град – синоптики

Київ • УНН

 • 26206 перегляди

10 червня у більшості областей України очікуються грози, град та шквалистий вітер 15-20 м/с.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні на завтра, 10 червня. У понеділок в низці областях України очікуються грози, місцями град і шквальний вітер 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності. Про це УНН повідомляє із посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі

"Вночі 10 червня в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, грози, місцями град та шквали, 15-20 м/с.

I рівень небезпечності, жовтий", - повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, завтра, 10 червня, в Україні очікується мінлива хмарність.

Короткочасні дощі пройдуть вночі у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Також дощитиме вдень в Україні, крім південного сходу та сходу, грози; вдень в окремих районах, град та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями значні дощі; у південно-східних та Харківській областях без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°, на півдні та сході країни до 33°; в західних областях вночі 12-17°, вдень 22-27°.

На Київщині очікуються короткочасні дощі, грози, вдень місцями по області град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 15-20°, вдень 25-30°; у  Києві вночі 18-20°, вдень 26-28°.

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Тетяна Краєвська

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