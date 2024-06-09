Украину завтра накроют грозы и местами град - синоптики
Киев • УНН
10 июня в большинстве областей Украины ожидаются грозы, град и шквалистый ветер 15-20 м/с.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине на завтра, 10 июня. В понедельник в ряде областях Украины ожидаются грозы, местами град и шквальный ветер 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
"Ночью 10 июня в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы, местами град и шквалы, 15-20 м/с.
I уровень опасности, желтый", - сообщили в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, завтра, 10 июня, в Украине ожидается переменная облачность.
Кратковременные дожди пройдут ночью в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. Также будет дождливо днем в Украине, кроме юго-востока и Востока, грозы; днем в отдельных районах, град и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительные дожди; в юго-восточных и Харьковской областях без осадков.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с.
Температура ночью 15-20°, в день 25-30°, на юге и востоке страны до 33°; в западных областях ночью 12-17°, днем 22-27°.
На Киевщине ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами по области град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 15-20°, днем 25-30°; в Киеве ночью 18-20°, днем 26-28°.
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