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МіГ-31
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Україну втретє за ранок охопила повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Київ • УНН

 • 732 перегляди

В Україні втретє за ранок оголошено повітряну тривогу. Причиною став повторний зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал".

Україну втретє за ранок охопила повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Україну втретє за ранок охопила масштабна повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"За повідомленням Повітряних Сил, зафіксовано повторний зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Є загроза застосування ворожих ракет. Просимо залишатися в укриттях!" - вказали зокрема у КМВА.

"Швидкісна ціль Київ", - попередили у ПС ЗСУ.

Додамо, це вже третя повітряна тривога по Україні за ранок через ворожий МіГ-31К.

Хмельниччина зазнала ворожої атаки, попередньо без жертв - ОВА04.08.25, 09:42 • 33160 переглядiв

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Війна
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Україна