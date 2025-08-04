Україну втретє за ранок охопила повітряна тривога через зліт МіГ-31К
Київ • УНН
В Україні втретє за ранок оголошено повітряну тривогу. Причиною став повторний зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал".
Україну втретє за ранок охопила масштабна повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К
"За повідомленням Повітряних Сил, зафіксовано повторний зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Є загроза застосування ворожих ракет. Просимо залишатися в укриттях!" - вказали зокрема у КМВА.
"Швидкісна ціль Київ", - попередили у ПС ЗСУ.
Додамо, це вже третя повітряна тривога по Україні за ранок через ворожий МіГ-31К.
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