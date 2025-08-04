Украину в третий раз за утро охватила воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Украину в третий раз за утро охватила масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"По сообщению Воздушных Сил, зафиксирован повторный взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Есть угроза применения вражеских ракет. Просим оставаться в укрытиях!" - указали в частности в КГВА.

"Скоростная цель Киев", - предупредили в ВС ВСУ.

Добавим, это уже третья воздушная тревога по Украине за утро из-за вражеского МиГ-31К.

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