Украину в третий раз за утро охватила воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К
Киев • УНН
В Украине в третий раз за утро объявлена воздушная тревога. Причиной стал повторный взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".
Украину в третий раз за утро охватила масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К
"По сообщению Воздушных Сил, зафиксирован повторный взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Есть угроза применения вражеских ракет. Просим оставаться в укрытиях!" - указали в частности в КГВА.
"Скоростная цель Киев", - предупредили в ВС ВСУ.
Добавим, это уже третья воздушная тревога по Украине за утро из-за вражеского МиГ-31К.
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