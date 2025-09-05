$41.350.02
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
08:19 • 712 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 10834 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
4 вересня, 17:30 • 23181 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 43003 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 36526 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – Веніславський
4 вересня, 10:04 • 38897 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 39846 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30505 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 24523 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Україну очікує сонячна погода на вихідних: температура до +29 градусів

Київ • УНН

 • 14 перегляди

В Україні 6 та 7 вересня очікується сонячна погода з температурою до +29 градусів. На заході можливі короткочасні дощі та грози, а в Києві буде сухо.

Україну очікує сонячна погода на вихідних: температура до +29 градусів

У суботу, 6 вересня і в неділю, 7 вересня, в Україні буде, переважно, сонячна погода. Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +24+29 градусів, повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

Однак через близькість атмосферного фронту на заході України подекуди відбудуться короткочасні дощі з грозами, а температура повітря може знизитися на 2-4 градуси.

Вночі температура повітря становитиме +12+16 градусів, на півдні та заході - до +18 градусів.

У Києві та на околицях української столиці буде сухо і сонячно – температура повітря становитиме від +25 до +26 градусів.

Наступні вихідні, 13-14 вересня, за попередніми прогнозами, також обіцяють комфортну погоду. Похолодання орієнтовно - десь із 16-17 вересня

- написала Діденко.

Нагадаємо

Середньомісячна температура повітря в Києві влітку 2025 року становила 20,6 °С, що на 0,2 °С вище кліматичної норми. Липень був найтеплішим місяцем, а червень і серпень виявилися прохолоднішими.

Євген Устименко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна
Київ