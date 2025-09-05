Україну очікує сонячна погода на вихідних: температура до +29 градусів

У суботу, 6 вересня і в неділю, 7 вересня, в Україні буде, переважно, сонячна погода. Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +24+29 градусів, повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

Однак через близькість атмосферного фронту на заході України подекуди відбудуться короткочасні дощі з грозами, а температура повітря може знизитися на 2-4 градуси.

Вночі температура повітря становитиме +12+16 градусів, на півдні та заході - до +18 градусів.

У Києві та на околицях української столиці буде сухо і сонячно – температура повітря становитиме від +25 до +26 градусів.

Наступні вихідні, 13-14 вересня, за попередніми прогнозами, також обіцяють комфортну погоду. Похолодання орієнтовно - десь із 16-17 вересня - написала Діденко.

Нагадаємо

Середньомісячна температура повітря в Києві влітку 2025 року становила 20,6 °С, що на 0,2 °С вище кліматичної норми. Липень був найтеплішим місяцем, а червень і серпень виявилися прохолоднішими.