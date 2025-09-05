Украину ожидают солнечные выходные: температура до +29 градусов

В субботу, 6 сентября, и в воскресенье, 7 сентября, в Украине будет преимущественно солнечная погода. Максимальная температура воздуха в течение дня составит +24+29 градусов, сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

Однако из-за близости атмосферного фронта на западе Украины местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а температура воздуха может снизиться на 2-4 градуса.

Ночью температура воздуха составит +12+16 градусов, на юге и западе - до +18 градусов.

В Киеве и окрестностях украинской столицы будет сухо и солнечно – температура воздуха составит от +25 до +26 градусов.

Следующие выходные, 13-14 сентября, по предварительным прогнозам, также обещают комфортную погоду. Похолодание ориентировочно - где-то с 16-17 сентября - написала Диденко.

Напомним

Среднемесячная температура воздуха в Киеве летом 2025 года составила 20,6 °С, что на 0,2 °С выше климатической нормы. Июль был самым теплым месяцем, а июнь и август оказались прохладнее.