Українців очікує тепла пʼятниця: прогноз погоди на 5 вересня 5 вересня 2025
Київ • УНН
5 вересня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 21 до 29 градусів тепла.
У п'ятницю, 5 вересня, на більшості територій України очікується невелика хмарність, але без опадів. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у більшості областей температура повітря вдень буде від 21 до 29 градусів тепла.
Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень буде від 21 до 26°; на заході та півдні країни - 24-29°
У Києві та області в п'ятницю прогнозується невелика хмарність. Температура повітря буде від 24 до 26 градусів тепла.
