Українців очікує тепла пʼятниця: прогноз погоди на 5 вересня 5 вересня 2025

У п'ятницю, 5 вересня, на більшості територій України очікується невелика хмарність, але без опадів. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За інформацією синоптиків, у більшості областей температура повітря вдень буде від 21 до 29 градусів тепла.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень буде від 21 до 26°; на заході та півдні країни - 24-29°