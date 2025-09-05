Украинцев ожидает теплая пятница: прогноз погоды на 5 сентября 5 сентября 2025

В пятницу, 5 сентября, на большинстве территорий Украины ожидается небольшая облачность, но без осадков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

По информации синоптиков, в большинстве областей температура воздуха днем будет от 21 до 29 градусов тепла.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура днем будет от 21 до 26°; на западе и юге страны - 24-29°