Украинцев ожидает теплая пятница: прогноз погоды на 5 сентября 5 сентября 2025
Киев • УНН
5 сентября в Украине ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 21 до 29 градусов тепла.
В пятницу, 5 сентября, на большинстве территорий Украины ожидается небольшая облачность, но без осадков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
По информации синоптиков, в большинстве областей температура воздуха днем будет от 21 до 29 градусов тепла.
Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура днем будет от 21 до 26°; на западе и юге страны - 24-29°
В Киеве и области в пятницу прогнозируется небольшая облачность. Температура воздуха будет от 24 до 26 градусов тепла.
