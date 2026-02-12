Українцю Гераскевичу дозволили залишиться на Олімпіаді-2026 попри дискваліфікацію - МОК

У МОК заявили, що український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували на Олімпійський іграх-2026 у Мілані-Кортіні через "шолом пам'яті", може продовжувати перебувати на Олімпіаді, попри неможливість змагатися, пише УНН.

У винятковому випадку, після дуже шанобливої ​​розмови зі спортсменом, Ковентрі звернулася до голови Дисциплінарної комісії (ДК) МОК з проханням переглянути питання про позбавлення Владислава Гераскевича акредитації на Ігри 2026 року в Мілані. Голова ДК МОК погодився на прохання, а це означає, що пан Гераскевич може продовжувати бути на Зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані, незважаючи на неможливість змагатися - повідомили у МОК.

Як зазначає Reuters, Олімпійський комітет України після рішення МОК заявив, що планує певний протест, але не бойкотуватиме Ігри.

"За версією МОК, рішення ухвалило журі IBSF через нібито невідповідність шолома правилам. Це рішення виглядає як помилка, яку не наважились виправити. Будемо виправляти цю помилку у правовому полі. Владиславе, ти вчинив гідно! Ця історія точно матиме продовження. Ми з тобою", – написав міністр молоді та спорту України Матвій Бідний у соцмережах.

Як пише Reuters, члени української збірної плакали та обіймалися після рішення. Батько та тренер Гераскевича Михайло Гераскевич сидів на брудному сніговому заметі, закривши обличчя руками.

Гераскевич, тримаючи в руках повідомлення Міжнародної федерації бобслею та скелетону про зняття участі, сказав, що ця справа вписується в наратив росії про чотирирічну війну в його країні, пише Reuters. "Навіть якщо МОК хоче зрадити пам’ять цих спортсменів, я їх не зраджу, - додав спортсмен, який також демонстрував плакат "Ні війні в Україні" на Олімпіаді 2022 року в Пекіні за кілька днів до вторгнення росії. - Я щиро вірю, що саме завдяки їхній жертві ці Олімпійські ігри взагалі можуть відбутися сьогодні".

З москви жодних коментарів щодо цієї справи не було, а МОК заявив, що не отримував жодних повідомлень від росії.

Тренер збірної Латвії Іво Штайнбергс повідомив Reuters, що він подав протест до федерації бобслею та скелетону з проханням поновити Гераскевича та зв'язався з іншими командами, щоб вони приєдналися до акції. Речник IBSF повідомив Reuters, що отримав електронного листа, але офіційного протесту не було.

Скелетон розпочався у четвер вранці.

Відразу після рішення, яке передбачало позбавлення акредитації, Гераскевич мав би втратити доступ до місць проведення змагань, спортсменських селищ чи зон для ЗМІ. Його команда після рішення повідомила Reuters, що він мав забрати свій багаж з Олімпійського селища та переїхати до сусіднього готелю в Кортіні. Повідомлень про ситуацію після оновлення від МОК щодо дозволу залишатися на Олімпіаді наразі не було.

Доповнення

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).