Украинцу Гераскевичу разрешили остаться на Олимпиаде-2026, несмотря на дисквалификацию - МОК

Киев • УНН

 • 2054 просмотра

МОК разрешил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу остаться на Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине, несмотря на дисквалификацию. Это решение принято после обращения к главе Дисциплинарной комиссии МОК.

Украинцу Гераскевичу разрешили остаться на Олимпиаде-2026, несмотря на дисквалификацию - МОК

В МОК заявили, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого дисквалифицировали на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине из-за "шлема памяти", может продолжать находиться на Олимпиаде, несмотря на невозможность соревноваться, пишет УНН.

В исключительном случае, после очень уважительного разговора со спортсменом, Ковентри обратилась к председателю Дисциплинарной комиссии (ДК) МОК с просьбой пересмотреть вопрос о лишении Владислава Гераскевича аккредитации на Игры 2026 года в Милане. Председатель ДК МОК согласился на просьбу, а это означает, что господин Гераскевич может продолжать быть на Зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане, несмотря на невозможность соревноваться

- сообщили в МОК.

Как отмечает Reuters, Олимпийский комитет Украины после решения МОК заявил, что планирует определенный протест, но не будет бойкотировать Игры.

"По версии МОК, решение приняло жюри IBSF из-за якобы несоответствия шлема правилам. Это решение выглядит как ошибка, которую не решились исправить. Будем исправлять эту ошибку в правовом поле. Владислав, ты поступил достойно! Эта история точно будет иметь продолжение. Мы с тобой", – написал министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в соцсетях.

Как пишет Reuters, члены украинской сборной плакали и обнимались после решения. Отец и тренер Гераскевича Михаил Гераскевич сидел на грязном снежном сугробе, закрыв лицо руками.

Гераскевич, держа в руках сообщение Международной федерации бобслея и скелетона о снятии участия, сказал, что это дело вписывается в нарратив россии о четырехлетней войне в его стране, пишет Reuters. "Даже если МОК хочет предать память этих спортсменов, я их не предам, - добавил спортсмен, который также демонстрировал плакат "Нет войне в Украине" на Олимпиаде 2022 года в Пекине за несколько дней до вторжения россии. - Я искренне верю, что именно благодаря их жертве эти Олимпийские игры вообще могут состояться сегодня".

Из москвы никаких комментариев по этому делу не было, а МОК заявил, что не получал никаких сообщений от россии.

Тренер сборной Латвии Иво Штайнбергс сообщил Reuters, что он подал протест в федерацию бобслея и скелетона с просьбой восстановить Гераскевича и связался с другими командами, чтобы они присоединились к акции. Представитель IBSF сообщил Reuters, что получил электронное письмо, но официального протеста не было.

Скелетон начался в четверг утром.

Сразу после решения, которое предусматривало лишение аккредитации, Гераскевич должен был бы потерять доступ к местам проведения соревнований, спортсменским деревням или зонам для СМИ. Его команда после решения сообщила Reuters, что он должен был забрать свой багаж из Олимпийской деревни и переехать в соседний отель в Кортине. Сообщений о ситуации после обновления от МОК относительно разрешения оставаться на Олимпиаде пока не было.

Дополнение

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Юлия Шрамко

