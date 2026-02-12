Украинцу Гераскевичу разрешили остаться на Олимпиаде-2026, несмотря на дисквалификацию - МОК
Киев • УНН
МОК разрешил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу остаться на Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине, несмотря на дисквалификацию. Это решение принято после обращения к главе Дисциплинарной комиссии МОК.
В МОК заявили, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого дисквалифицировали на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине из-за "шлема памяти", может продолжать находиться на Олимпиаде, несмотря на невозможность соревноваться, пишет УНН.
В исключительном случае, после очень уважительного разговора со спортсменом, Ковентри обратилась к председателю Дисциплинарной комиссии (ДК) МОК с просьбой пересмотреть вопрос о лишении Владислава Гераскевича аккредитации на Игры 2026 года в Милане. Председатель ДК МОК согласился на просьбу, а это означает, что господин Гераскевич может продолжать быть на Зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане, несмотря на невозможность соревноваться
Как отмечает Reuters, Олимпийский комитет Украины после решения МОК заявил, что планирует определенный протест, но не будет бойкотировать Игры.
"По версии МОК, решение приняло жюри IBSF из-за якобы несоответствия шлема правилам. Это решение выглядит как ошибка, которую не решились исправить. Будем исправлять эту ошибку в правовом поле. Владислав, ты поступил достойно! Эта история точно будет иметь продолжение. Мы с тобой", – написал министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в соцсетях.
Как пишет Reuters, члены украинской сборной плакали и обнимались после решения. Отец и тренер Гераскевича Михаил Гераскевич сидел на грязном снежном сугробе, закрыв лицо руками.
Гераскевич, держа в руках сообщение Международной федерации бобслея и скелетона о снятии участия, сказал, что это дело вписывается в нарратив россии о четырехлетней войне в его стране, пишет Reuters. "Даже если МОК хочет предать память этих спортсменов, я их не предам, - добавил спортсмен, который также демонстрировал плакат "Нет войне в Украине" на Олимпиаде 2022 года в Пекине за несколько дней до вторжения россии. - Я искренне верю, что именно благодаря их жертве эти Олимпийские игры вообще могут состояться сегодня".
Из москвы никаких комментариев по этому делу не было, а МОК заявил, что не получал никаких сообщений от россии.
Тренер сборной Латвии Иво Штайнбергс сообщил Reuters, что он подал протест в федерацию бобслея и скелетона с просьбой восстановить Гераскевича и связался с другими командами, чтобы они присоединились к акции. Представитель IBSF сообщил Reuters, что получил электронное письмо, но официального протеста не было.
Скелетон начался в четверг утром.
Сразу после решения, которое предусматривало лишение аккредитации, Гераскевич должен был бы потерять доступ к местам проведения соревнований, спортсменским деревням или зонам для СМИ. Его команда после решения сообщила Reuters, что он должен был забрать свой багаж из Олимпийской деревни и переехать в соседний отель в Кортине. Сообщений о ситуации после обновления от МОК относительно разрешения оставаться на Олимпиаде пока не было.
Дополнение
МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.
Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).