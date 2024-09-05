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Українці імпортували енергозберігаюче обладнання на понад 7 млрд грн. від початку дії пільг

Київ • УНН

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Після скасування податків на імпорт обладнання для генерації та зберігання електроенергії, українці ввезли його на 7,08 млрд грн. Найпопулярнішими товарами стали акумулятори та електрогенератори.

Після вступу в дію законів, які передбачають скасування податку та мита на імпорт товарів генерації та зберігання електроенергії, українці ввезли енергозберігаючих установок на понад 7 млрд гривень. Про це у четвер повідомила Державна митна служба України, передає УНН.

Деталі

Наприкінці липня набули чинності закони України №3853-IX та №3854-IX від 16.07.2024 року, які передбачають звільнення від сплати митних платежів при ввезенні окремих видів товарів. Зокрема, це дало можливість звільняти від оподаткування ввізним митом і ПДВ при ввезенні в Україну обладнання для генерації та зберігання електроенергії.

За час дії законів загальна вартість таких товарів, ввезених в Україну, склала 7,08 млрд грн. При цьому пільг зі сплати митних платежів надано на суму 1,47 млрд грн

- розповіли в Державній митній служби.

Найпоширенішими товарами, ввезеними зі звільненням від оподаткування, були акумулятори та електрогенераторні установки. Їх імпортували у кількості майже 120 тис. та понад 1,8 тис. одиниць відповідно. При цьому податкове навантаження на них під час імпорту було зменшено на суму близько 760 млн грн.

Водночас пільги на інше обладнання та комплектуючі, необхідні для відновлення енергетичної інфраструктури, які підпадають під дію вищезгаданих Законів, сягнули понад 708 млн грн.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоЕкономіка

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