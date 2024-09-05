Украинцы импортировали энергосберегающее оборудование на более 7 млрд грн. с начала действия льгот

После вступления в действие законов, предусматривающих отмену налога и пошлины на импорт товаров генерации и хранения электроэнергии, украинцы ввезли энергосберегающих установок на более 7 млрд гривен. Об этом в четверг сообщила Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Детали

В конце июля вступили в силу законы Украины №3853-IX и №3854-IX от 16.07.2024 года, которые предусматривают освобождение от уплаты таможенных платежей при ввозе отдельных видов товаров. В частности, это дало возможность освобождать от налогообложения ввозной пошлиной и НДС при ввозе в Украину оборудования для генерации и хранения электроэнергии.

За время действия законов общая стоимость таких товаров, ввезенных в Украину, составила 7,08 млрд грн. При этом льгот по уплате таможенных платежей предоставлено на сумму 1,47 млрд грн - рассказали в Государственной таможенной службе.

Самыми распространенными товарами, ввезенными с освобождением от налогообложения, были аккумуляторы и электрогенераторные установки. Их импортировали в количестве почти 120 тыс. и более 1,8 тыс. единиц соответственно. При этом налоговая нагрузка на них при импорте была уменьшена на сумму около 760 млн грн.

В то же время льготы на другое оборудование и комплектующие, необходимые для восстановления энергетической инфраструктуры, которые подпадают под действие вышеупомянутых Законов, составили более 708 млн грн.

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