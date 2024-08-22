Украина и Великобритания продлили беспошлинную торговлю еще на 5 лет

В четверг, 22 августа, Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Об этом заявило Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня Верховная Рада завершила внутренние процедуры, которые были необходимы для того, чтобы вступило в силу Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией в части либерализации торговли. До 2029 года предусматривается отмена всех ввозных пошлин, а также тарифных квот в двусторонней торговле - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, соглашение с Британией откроет для отечественных производителей новый рынок сбыта, укрепит экспортный потенциал Украины, будет способствовать развитию бизнеса и национальной экономики.

Отмечается, что соглашение будет действовать в течение 5 лет - до 31 марта 2029 года, за исключением двух товарных позиций - яиц и продуктов из мяса птицы. Беспошлинная торговля этими продуктами продлена на 2 года - до 1 апреля 2026 года.

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Дополнение

В Минэкономики ожидают, что новые условия торговли будут стимулировать обмен товарами между двумя странами. Украинские производители смогут увеличить экспорт традиционных для британского рынка товаров, таких как мука, зерновые культуры, молочные продукты, мясо птицы, томатная паста, мед и различные соки.

Кроме того, соглашение предоставляет Украине возможность оптимизировать экспортную логистику и потенциально увеличить поставки продукции с высокой добавленной стоимостью. Этот шаг рассматривается как значительный прогресс в укреплении экономических связей между Украиной и Великобританией.

Напомним,

Украина и Норвегия договорились о безвизовых грузовых перевозках до 30 июня 2025 года. Соглашение касается двусторонних и транзитных перевозок для грузовиков стандарта Евро-5 и выше при наличии соответствующих документов.