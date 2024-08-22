Украина и Латвия продолжат развивать совместные инвестиционные проекты: определили пять приоритетных направлений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина определила 5 приоритетных направлений восстановления. Латвия продолжает поддержку Украины, в частности финансовую помощь и содействие вступлению в ЕС.

Основные достижения и дальнейшие приоритеты в работе обсудили исполняющий обязанности министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков и Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Латвийской Республики Даце Мелбарде во время встречи, передает УНН со ссылкой на Мининфраструктуры.

Детали

По данным ведомства, Латвийская Республика стала первой страной, которая начала активно помогать Украине после полномасштабного вторжения россии. Сейчас страна направляет 1% от своего ВВП на помощь нашему государству.

Исполняющий обязанности министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков поблагодарил за ту помощь, которую оказывает Правительство и народ Латвийской Республики, а также обозначил потребности Украины в дальнейшем восстановлении.

Согласно отчету об обновленной совместной оценке убытков и потребностей в результате полномасштабного вторжения россии (Rapid Damage and Needs Assessment, RDNA3) общая стоимость восстановления Украины составляет почти 500 млрд долларов. Только в 2024 году отчет описывает приоритеты реконструкции и восстановления на общую сумму более 15 млрд долларов.

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"Сейчас мы определяем пять приоритетных направлений в восстановлении - энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и логистика, социальная инфраструктура и услуги, промышленность и услуги и межотраслевые потребности. Для нашей страны чрезвычайно важно укреплять сотрудничество с нашими партнерами для преодоления вызовов и достижения наших целей. Убежден, что ваша страна и в дальнейшем будет играть значительную роль в восстановлении", - сказал Шкураков.

Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Латвийской Республики Даце Мелбарде отметила, что Латвия не останавливается на пути последовательной и системной поддержки Украины. Но для дальнейшей помощи Украине латвийская сторона хотела бы определить все потребности, которые сейчас существуют в государстве.

"Особое внимание в своей помощи мы обращаем именно на Черниговскую область. Мы тесно сотрудничали с этим регионом перед войной и сейчас продолжаем инвестировать в восстановление и социальную инфраструктуру. Мы рассматриваем и другие пути помощи Украине, но для этого надо определить все запросы", - сказала Даце Мелбарде.

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Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Латвийской Республики подчеркнула, что Латвия, кроме финансовой помощи, продолжает поддержку стремлений Украины присоединиться к Европейскому Союзу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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