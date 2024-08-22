Украина и Латвия продолжат развивать совместные инвестиционные проекты: определили пять приоритетных направлений

Основные достижения и дальнейшие приоритеты в работе обсудили исполняющий обязанности министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков и Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Латвийской Республики Даце Мелбарде во время встречи, передает УНН со ссылкой на Мининфраструктуры.

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По данным ведомства, Латвийская Республика стала первой страной, которая начала активно помогать Украине после полномасштабного вторжения россии. Сейчас страна направляет 1% от своего ВВП на помощь нашему государству.

Исполняющий обязанности министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков поблагодарил за ту помощь, которую оказывает Правительство и народ Латвийской Республики, а также обозначил потребности Украины в дальнейшем восстановлении.

Согласно отчету об обновленной совместной оценке убытков и потребностей в результате полномасштабного вторжения россии (Rapid Damage and Needs Assessment, RDNA3) общая стоимость восстановления Украины составляет почти 500 млрд долларов. Только в 2024 году отчет описывает приоритеты реконструкции и восстановления на общую сумму более 15 млрд долларов.

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"Сейчас мы определяем пять приоритетных направлений в восстановлении - энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и логистика, социальная инфраструктура и услуги, промышленность и услуги и межотраслевые потребности. Для нашей страны чрезвычайно важно укреплять сотрудничество с нашими партнерами для преодоления вызовов и достижения наших целей. Убежден, что ваша страна и в дальнейшем будет играть значительную роль в восстановлении", - сказал Шкураков.

Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Латвийской Республики Даце Мелбарде отметила, что Латвия не останавливается на пути последовательной и системной поддержки Украины. Но для дальнейшей помощи Украине латвийская сторона хотела бы определить все потребности, которые сейчас существуют в государстве.

"Особое внимание в своей помощи мы обращаем именно на Черниговскую область. Мы тесно сотрудничали с этим регионом перед войной и сейчас продолжаем инвестировать в восстановление и социальную инфраструктуру. Мы рассматриваем и другие пути помощи Украине, но для этого надо определить все запросы", - сказала Даце Мелбарде.

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Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Латвийской Республики подчеркнула, что Латвия, кроме финансовой помощи, продолжает поддержку стремлений Украины присоединиться к Европейскому Союзу.