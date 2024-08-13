Латвия подготовила новую партию из около 500 беспилотников для Украины
Киев • УНН
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил о подготовке очередного пакета военной помощи Украине. Около 500 БПЛА латвийского производства будут отправлены для поддержки различных боевых задач.
Латвия отправит Украине около 500 БПЛА латвийского производства в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс, пишет УНН.
Очередной пакет беспилотников подготовлен! Около 500 беспилотников латвийского производства будут оказывать поддержку Украине во время выполнения различных боевых задач
Напомним
23 июля министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил об отправке в Украину новой партии военной помощи, включающей более 500 беспилотников. Это часть запланированной поставки 2500 дронов на сумму 4 млн евро.