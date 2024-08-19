Латвия выставила на продажу национализированный «Дом Москвы» в Риге: средства с аукциона передадут Украине

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

  •  101935 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  116809 просмотра
Ситуация в Донецкой области, курская операция и ракетная программа: Зеленский заслушал доклад Сырского

Ситуация в Донецкой области, курская операция и ракетная программа: Зеленский заслушал доклад Сырского

  •  44348 просмотра
Легализация трофейного оружия: Рада на днях собирается рассмотреть соответствующий законопроект

Легализация трофейного оружия: Рада на днях собирается рассмотреть соответствующий законопроект

  •  63948 просмотра
Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

  •  55603 просмотра
публикации
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  116809 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  239516 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  224615 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  273953 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  258046 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

  •  18572 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

  •  105210 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

  •  101465 просмотра
18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа 2024, 03:03  •  100914 просмотра
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

17 августа 2024, 17:21  •  100951 просмотра
Актуальное
Латвия выставила на продажу национализированный «Дом Москвы» в Риге: средства с аукциона передадут Украине

Латвия выставила на продажу национализированный «Дом Москвы» в Риге: средства с аукциона передадут Украине

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 17:14  •  6376 просмотра

Read in English

Латвия продает «Дом Москвы» в Риге по стартовой цене 3,57 млн евро. Средства от продажи планируют передать на поддержку Украины, аукцион продлится с 20 августа по 19 сентября.

В Латвии выставили на аукцион  национализированный «Дом Москвы». Его стартовая цена 3,57 миллиона евро, а все вырученные средства планируют передать на поддержку Украины. Об этом пишет Delfi, передает УНН.

Детали

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем. Аукцион начнется 20 августа и завершится 19 сентября. 

Лица, желающие участвовать в аукционе, должны до 9 сентября 2024 года внести на расчетный счет VNĪ SEB banka залоговую сумму в размере 10% от начальной цены недвижимого объекта, выставляемого на аукцион, и прислать заявление об авторизации на аукционе.

Объект должен быть оплачен в течение двух недель. Полученные от продажи «Дома Москвы» средства Valsts nekustamie īpašumi перечислят в государственный бюджет, а далее они будут направлены на общую поддержку украинцев.

Справочно

«Дом Москвы» в центре Риги был открыт в мае 2004 года экс-мэром Москвы Юрием Лужковым и бывшим мэром Риги Гундаром Боярсом. В здании был Московский культурно-деловой центр.

Московская мэрия купила здание бывшего Дома культуры железнодорожников возле «Латвийской железной дороги» в обмен на равноценный в Москве. На сайте «Дома Москвы» указано, что на его строительство московские власти потратили более семи миллионов долларов.

Вся работа заведения координируется через латвийское акционерное общество, единственным акционером которого является правительство Москвы. План работы за год утверждается лично мэром Москвы.

Напомним,

Зимой 2024 года Сейм Латвии проголосовал за передачу государству здания культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге. Сооружение передали на баланс Министерства транспорта Латвии.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
  •  21258 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
  •  56980 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
  •  76962 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
  •  72114 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
  •  78212 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Эксклюзив
НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист
  •  70940 просмотра

НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

Эксклюзив
Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского
  •  59487 просмотра

Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского

Эксклюзив
Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа
  •  65543 просмотра

Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа

Эксклюзив
Мамкины вруны. В АРМА заявили, что не ездят на машинах с номерами прикрытия, но есть нюанс (видео)
  •  90243 просмотра

Мамкины вруны. В АРМА заявили, что не ездят на машинах с номерами прикрытия, но есть нюанс (видео)

Волевые победы "Динамо" и "ЛНЗ", два удаления в Черкассах, неожиданный лидер, скандал в Полтаве: результат 3 тура УПЛ
  •  66681 просмотра

Волевые победы "Динамо" и "ЛНЗ", два удаления в Черкассах, неожиданный лидер, скандал в Полтаве: результат 3 тура УПЛ

Популярные

Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

  •  55603 просмотра
Легализация трофейного оружия: Рада на днях собирается рассмотреть соответствующий законопроект

Легализация трофейного оружия: Рада на днях собирается рассмотреть соответствующий законопроект

  •  63948 просмотра
Ситуация в Донецкой области, курская операция и ракетная программа: Зеленский заслушал доклад Сырского

Ситуация в Донецкой области, курская операция и ракетная программа: Зеленский заслушал доклад Сырского

  •  44348 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  116809 просмотра
Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

  •  101935 просмотра

Публикации

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  116809 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  239516 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  224615 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  273953 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  258046 просмотра

Война

В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

  •  3717 просмотра
Зеленский - дипломатам: важно, чтобы объявленные пакеты оперативно ощущались на фронте

Зеленский - дипломатам: важно, чтобы объявленные пакеты оперативно ощущались на фронте

  •  6535 просмотра
Украине не нужно было бы заходить на Курщину, если бы партнеры сняли ограничения на применение оружия на территории рф - Зеленский

Украине не нужно было бы заходить на Курщину, если бы партнеры сняли ограничения на применение оружия на территории рф - Зеленский

  •  9120 просмотра
В Херсоне слышны взрывы - СМИ

В Херсоне слышны взрывы - СМИ

  •  9866 просмотра
С начала полномасштабного вторжения россия почти 2 тысячи раз атаковала медучреждения Украины - ВОЗ

С начала полномасштабного вторжения россия почти 2 тысячи раз атаковала медучреждения Украины - ВОЗ

  •  10514 просмотра

политика

Зеленский заявил, что Украине нужно экономическое и безопасностное взаимодействие с Африкой

Зеленский заявил, что Украине нужно экономическое и безопасностное взаимодействие с Африкой

  •  1323 просмотра
В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

  •  3717 просмотра
Должно быть министерство украинского единства: Зеленский анонсировал появление новой институции

Должно быть министерство украинского единства: Зеленский анонсировал появление новой институции

  •  3377 просмотра
Шольц заверил, что Германия продолжит оказывать Украине военную поддержку

Шольц заверил, что Германия продолжит оказывать Украине военную поддержку

  •  4179 просмотра
Зеленский - дипломатам: важно, чтобы объявленные пакеты оперативно ощущались на фронте

Зеленский - дипломатам: важно, чтобы объявленные пакеты оперативно ощущались на фронте

  •  6535 просмотра

Война

В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

  •  3717 просмотра
Зеленский - дипломатам: важно, чтобы объявленные пакеты оперативно ощущались на фронте

Зеленский - дипломатам: важно, чтобы объявленные пакеты оперативно ощущались на фронте

  •  6535 просмотра
Украине не нужно было бы заходить на Курщину, если бы партнеры сняли ограничения на применение оружия на территории рф - Зеленский

Украине не нужно было бы заходить на Курщину, если бы партнеры сняли ограничения на применение оружия на территории рф - Зеленский

  •  9120 просмотра
В Херсоне слышны взрывы - СМИ

В Херсоне слышны взрывы - СМИ

  •  9866 просмотра
С начала полномасштабного вторжения россия почти 2 тысячи раз атаковала медучреждения Украины - ВОЗ

С начала полномасштабного вторжения россия почти 2 тысячи раз атаковала медучреждения Украины - ВОЗ

  •  10514 просмотра

политика

Зеленский заявил, что Украине нужно экономическое и безопасностное взаимодействие с Африкой

Зеленский заявил, что Украине нужно экономическое и безопасностное взаимодействие с Африкой

  •  1323 просмотра
В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

  •  3717 просмотра
Должно быть министерство украинского единства: Зеленский анонсировал появление новой институции

Должно быть министерство украинского единства: Зеленский анонсировал появление новой институции

  •  3377 просмотра
Шольц заверил, что Германия продолжит оказывать Украине военную поддержку

Шольц заверил, что Германия продолжит оказывать Украине военную поддержку

  •  4179 просмотра
Зеленский - дипломатам: важно, чтобы объявленные пакеты оперативно ощущались на фронте

Зеленский - дипломатам: важно, чтобы объявленные пакеты оперативно ощущались на фронте

  •  6535 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  104553 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  103414 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  110197 просмотра

Экономика

"Укргидроэнерго" ожидает 200 миллионов евро для восстановления поврежденных обстрелами ГЭС

"Укргидроэнерго" ожидает 200 миллионов евро для восстановления поврежденных обстрелами ГЭС

  •  5805 просмотра
Завтра в Украине снова будут действовать графики отключений: сколько очередей и когда будут выключать

Завтра в Украине снова будут действовать графики отключений: сколько очередей и когда будут выключать

  •  16829 просмотра
Еще пол часа со светом: графики отключений начнут действовать с 18:00

Еще пол часа со светом: графики отключений начнут действовать с 18:00

  •  16164 просмотра
"Энергоатом" заместил все запасные части, которые ранее поставлялись из рф

"Энергоатом" заместил все запасные части, которые ранее поставлялись из рф

  •  15701 просмотра
Ремонтную кампанию проводят так, чтобы зимой работали все энергоблоки - "Энергоатом"

Ремонтную кампанию проводят так, чтобы зимой работали все энергоблоки - "Энергоатом"

  •  29147 просмотра

Киев

Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

  •  15861 просмотра
В Киеве на месте падения обломков ракеты Х-101 обнаружили кассетные суббоэкспасы

В Киеве на месте падения обломков ракеты Х-101 обнаружили кассетные суббоэкспасы

  •  33461 просмотра
Жара до 37° и местами дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

Жара до 37° и местами дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

  •  35067 просмотра
Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

  •  112756 просмотра
Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

18 августа 2024, 16:23  •  81554 просмотра