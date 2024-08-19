Латвия выставила на продажу национализированный «Дом Москвы» в Риге: средства с аукциона передадут Украине

В Латвии выставили на аукцион национализированный «Дом Москвы». Его стартовая цена 3,57 миллиона евро, а все вырученные средства планируют передать на поддержку Украины. Об этом пишет Delfi, передает УНН.

Детали

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем. Аукцион начнется 20 августа и завершится 19 сентября.

Лица, желающие участвовать в аукционе, должны до 9 сентября 2024 года внести на расчетный счет VNĪ SEB banka залоговую сумму в размере 10% от начальной цены недвижимого объекта, выставляемого на аукцион, и прислать заявление об авторизации на аукционе.

Объект должен быть оплачен в течение двух недель. Полученные от продажи «Дома Москвы» средства Valsts nekustamie īpašumi перечислят в государственный бюджет, а далее они будут направлены на общую поддержку украинцев.

Справочно

«Дом Москвы» в центре Риги был открыт в мае 2004 года экс-мэром Москвы Юрием Лужковым и бывшим мэром Риги Гундаром Боярсом. В здании был Московский культурно-деловой центр.

Московская мэрия купила здание бывшего Дома культуры железнодорожников возле «Латвийской железной дороги» в обмен на равноценный в Москве. На сайте «Дома Москвы» указано, что на его строительство московские власти потратили более семи миллионов долларов.

Вся работа заведения координируется через латвийское акционерное общество, единственным акционером которого является правительство Москвы. План работы за год утверждается лично мэром Москвы.

Напомним,

Зимой 2024 года Сейм Латвии проголосовал за передачу государству здания культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге. Сооружение передали на баланс Министерства транспорта Латвии.