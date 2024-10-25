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Українські військові написали радіодиктант у курській області: унікальні фото

Київ • УНН

 • 80940 перегляди

Бійці 44-ї артилерійської бригади імені Данила Апостола взяли участь у написанні Радіодиктанту національної єдності на позиціях. Військові писали диктант біля гармат, у шпиталі та навіть із російської Суджі.

Українські військові написали радіодиктант у курській області: унікальні фото

Бійці 44 окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола показали світлини, як вони писали Радіодиктант національної єдності на вогневих позиціях, біля гармат, бойових машин, на пунктах управління, у шпиталі та із міста суджа курської області. Про це йдеться на сторінці бригади в соцмережі Facebook, передає УНН.

Традиційно, вже третій рік поспіль, у районах ведення бойових дій тернопільські артилеристи пишуть Радіодиктант національної єдності: на вогневих позиціях, біля гармат, бойових машин, на пунктах управління, навіть у шпиталі. І щороку він по-своєму особливий. То ж воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола не забули добавити ексклюзиву і цьогоріч – сьогодні милозвучне та мелодійне українське слово, майстерно згенероване сучасною українською письменницею, поетесою та літературознавицею Оксаною Стефанівною Забужко у трепетний текст, дзвінко зазвучало з гучномовців радіоприймачів та ноутбуків у всіх районах, де наші воїни-артилеристи виконують бойові завдання, а вони складно записали його на папері 

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Сьогодні, 25 жовтня, відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності за текстом Оксани Забужко та у виконанні Павла Вишебаби. УНН зібрав реакції українців, які писали цей радіодиктант під час повітряної тривоги.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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