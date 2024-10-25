Українські військові написали радіодиктант у курській області: унікальні фото
Київ • УНН
Бійці 44-ї артилерійської бригади імені Данила Апостола взяли участь у написанні Радіодиктанту національної єдності на позиціях. Військові писали диктант біля гармат, у шпиталі та навіть із російської Суджі.
Бійці 44 окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола показали світлини, як вони писали Радіодиктант національної єдності на вогневих позиціях, біля гармат, бойових машин, на пунктах управління, у шпиталі та із міста суджа курської області. Про це йдеться на сторінці бригади в соцмережі Facebook, передає УНН.
Традиційно, вже третій рік поспіль, у районах ведення бойових дій тернопільські артилеристи пишуть Радіодиктант національної єдності: на вогневих позиціях, біля гармат, бойових машин, на пунктах управління, навіть у шпиталі. І щороку він по-своєму особливий. То ж воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола не забули добавити ексклюзиву і цьогоріч – сьогодні милозвучне та мелодійне українське слово, майстерно згенероване сучасною українською письменницею, поетесою та літературознавицею Оксаною Стефанівною Забужко у трепетний текст, дзвінко зазвучало з гучномовців радіоприймачів та ноутбуків у всіх районах, де наші воїни-артилеристи виконують бойові завдання, а вони складно записали його на папері
Нагадаємо
Сьогодні, 25 жовтня, відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності за текстом Оксани Забужко та у виконанні Павла Вишебаби. УНН зібрав реакції українців, які писали цей радіодиктант під час повітряної тривоги.