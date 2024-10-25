Украинские военные написали радиодиктант в курской области: уникальные фото

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Бойцы 44-й артиллерийской бригады имени Даниила Апостола приняли участие в написании Радиодиктанта национального единства на позициях. Военные писали диктант возле пушек, в госпитале и даже из российской Суджи.

Бойцы 44 отдельной артиллерийской бригады имени Даниила Апостола показали фотографии, как они писали Радиодиктант национального единства на огневых позициях, у пушек, боевых машин, на пунктах управления, в госпитале и из города Суджа курской области. Об этом говорится на странице бригады в соцсети Facebook, передает УНН.

Традиционно, уже третий год подряд, в районах ведения боевых действий тернопольские артиллеристы пишут Радиодиктант национального единства: на огневых позициях, возле пушек, боевых машин, на пунктах управления, даже в госпитале. И каждый год он по-своему особенный. Поэтому воины 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола не забыли добавить эксклюзива и в этом году - сегодня благозвучное и мелодичное украинское слово, мастерски сгенерированное современной украинской писательницей, поэтессой и литературоведом Оксаной Стефановной Забужко в трепетный текст, звонко зазвучало из громкоговорителей радиоприемников и ноутбуков во всех районах, где наши воины-артиллеристы выполняют боевые задачи, а они записали его на бумаге 

- говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 25 октября, состоялся Всеукраинский радиодиктант национального единства по тексту Оксаны Забужко и в исполнении Павла Вышебабы. УНН собрал реакции украинцев, которые писали этот радиодиктант во время воздушной тревоги.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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