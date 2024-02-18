Українські дрони аналоги "Ланцет" пройшли попередні випробування та готується до бойових тестувань

Українські дрони-камікадзе по типу "Ланцет" успішно пройшли перші випробування, далі будуть тестування на полі бою. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на каналі "Дія" в YouTube, передає кореспондент УНН.

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Федоров зазначив, що "Ланцет" дозволяє збільшити дистанцію ураження техніки, він працює на 30-40 км, FPV-дрони працюють на 10-20 км. За його словами, ще одна перевага дрона типу "Ланцет" - це можливість працювати вдень, тому що великі квадрокоптери можуть працювати тільки під прикриттям ночі.

Федоров заявив, що також в "Ланцетах" важливо, що вони керуються відеоканалом, що дозволяє наводити та коригувати рух під час ураження. Мають функцію захоплення цілі, що дозволяє в останні 300-500 метрів перед враженням цілі наводитись на неї без прямого звязку з дроном.

Ми ось, кілька днів тому було чотири компанії і ми тестували вироби по типу "Ланцет" і два пройшли успішно. Був дощ, сніг, вітер й в цих умовах два потрапили в ціль. Важко робити певний прогноз. Я вважаю, що потрібно швидше давати можливість контрактів, тобто надавати контракти й далі вже компанії будуть розганятися. Але я думаю, що питання кількох місяців. До тисячі важко із всіма виробниками дійти досить швидко, але сотні можна виробляти через кілька місяців.