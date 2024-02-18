Українські дрони аналоги "Ланцет" пройшли попередні випробування та готується до бойових тестувань
Київ • УНН
Українські безпілотники-камікадзе типу "Ланцет" успішно пройшли початкові випробування і тепер будуть проходити бойові випробування.
Українські дрони-камікадзе по типу "Ланцет" успішно пройшли перші випробування, далі будуть тестування на полі бою. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на каналі "Дія" в YouTube, передає кореспондент УНН.
Деталі
Федоров зазначив, що "Ланцет" дозволяє збільшити дистанцію ураження техніки, він працює на 30-40 км, FPV-дрони працюють на 10-20 км. За його словами, ще одна перевага дрона типу "Ланцет" - це можливість працювати вдень, тому що великі квадрокоптери можуть працювати тільки під прикриттям ночі.
Федоров заявив, що також в "Ланцетах" важливо, що вони керуються відеоканалом, що дозволяє наводити та коригувати рух під час ураження. Мають функцію захоплення цілі, що дозволяє в останні 300-500 метрів перед враженням цілі наводитись на неї без прямого звязку з дроном.
Ми ось, кілька днів тому було чотири компанії і ми тестували вироби по типу "Ланцет" і два пройшли успішно. Був дощ, сніг, вітер й в цих умовах два потрапили в ціль. Важко робити певний прогноз. Я вважаю, що потрібно швидше давати можливість контрактів, тобто надавати контракти й далі вже компанії будуть розганятися. Але я думаю, що питання кількох місяців. До тисячі важко із всіма виробниками дійти досить швидко, але сотні можна виробляти через кілька місяців.
Федоров зауважив на потребі створення запровадження ринку подібних дронів.
Це досить технологічний продукт, тому він не з'явився відразу, тому потрібно було запустити ринок, дати виробникам гроші й ось маємо перші результати, але будемо зараз тестувати на полі бою. Для себе я впевнився, що це безповоротня історія, я спокійний. Потрібно швидше давати контракти, гроші, щоб виробники вкладали, реінвестували, ринок буде. З'явиться 2-3 продукти на ринку, які між собою конкурують. Через рік таких компаній буде десяток.
Доповнення
Раніше Федоров заявляв, що Україна готується до виробництва дронів-камікадзе по типу "ланцет".