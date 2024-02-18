Украинские дроны аналоги "Ланцет" прошли предварительные тестирование и готовятся к боевым испытаниям
Украинские беспилотники-камикадзе типа "Ланцет" успешно прошли начальные испытания и теперь будут проходить боевые испытания.
На Волыни увеличилось количество случаев бешенства среди животных: с начала года зафиксировали семь эпизодов болезни, пять из них - среди домашних животных
В этом году в Волынской области Украины зарегистрировано семь случаев бешенства среди животных, в том числе пять домашних.
Россияне пытаются продвинуться в районе села Ласточкино: за прошедшие сутки наши защитники отбили там 14 атак
Россияне активно пытаются развить наступление в районе села Ласточкино, что вблизи Авдеевки, но украинские войска не дают ему развиться.
Днепропетровщина: в МВД показали последствия утренней атаки по селу в Мировской громаде
Местный житель получил ранения после артиллерийского обстрела россиянами села в Днепропетровской области Украины.
На Запорожском направлении никаких потерь позиций нет - Лиховий
Начальник отдела связей с общественностью подразделения "Таврия" сообщил, что ситуация на Запорожском направлении стабилизировалась, без потерь украинских позиций, поскольку российская армия осуществила 13 неудачных попыток атак, но была отбита.
В Крыму партизаны зафиксировали переброс военной техники рф возле ЖД в Азовском
Партизаны в Крыму зафиксировали передачу российской военной техники на железнодорожную станцию в Азовском для транспортировки на фронт в Украине.
Оккупанты расстреляли утром двух украинских военнопленных
Российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных в районе проведения операции Объединенных сил на Хортице.
Израиль продолжит наступление на Рафах, обеспечив при этом эвакуацию гражданского населения - Нетаньяху
Израиль продолжит наступление на Рафах, гарантируя при этом эвакуацию гражданского населения, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
рф могла снять с должности командующего черноморского флота после уничтожения "цезаря куникова" - британская разведка
Британская разведка сообщает, что россия могла уволить командующего своего черноморского флота после того, как Украина потопила большой десантный корабль "цезарь куников".
Сырский с Умеровым и Баргилевичем почтили бойцов, погибших в районе Дебальцево в 2015 году
Украинское военное руководство почтило солдат, погибших при защите Дебальцево в 2015 году, у памятника в Киеве в честь этой битвы.