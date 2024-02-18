Украинские дроны аналоги "Ланцет" прошли предварительные тестирование и готовятся к боевым испытаниям

Украинские дроны-камикадзе по типу "Ланцет" успешно прошли первые испытания, далее будут тестирования на поле боя. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на канале "Дія" в YouTube, передает корреспондент УНН.

Детали

Федоров отметил, что "Ланцет" позволяет увеличить дистанцию поражения техники, он работает на 30-40 км, FPV-дроны работают на 10-20 км. По его словам, еще одно преимущество дрона типа "Ланцет" - это возможность работать днем, потому что большие квадрокоптеры могут работать только под прикрытием ночи.

Федоров заявил, что также в "Ланцетах" важно, что они управляются видеоканалом, что позволяет наводить и корректировать движение во время поражения. Имеют функцию захвата цели, что позволяет в последние 300-500 метров перед поражением цели наводиться на нее без прямой связи с дроном.

Мы вот, несколько дней назад было четыре компании и мы тестировали изделия по типу "Ланцет" и два прошли успешно. Был дождь, снег, ветер и в этих условиях два попали в цель. Трудно делать определенный прогноз. Я считаю, что нужно быстрее давать возможность контрактов, то есть предоставлять контракты и дальше уже компании будут разгоняться. Но я думаю, что вопрос нескольких месяцев. До тысячи трудно со всеми производителями дойти достаточно быстро, но сотни можно производить через несколько месяцев. - рассказал Федоров.

Федоров отметил необходимость создания введения рынка подобных дронов.

Это достаточно технологичный продукт, поэтому он не появился сразу, поэтому нужно было запустить рынок, дать производителям деньги и вот имеем первые результаты, но будем сейчас тестировать на поле боя. Для себя я убедился, что это бесповоротная история, я спокоен. Нужно быстрее давать контракты, деньги, чтобы производители вкладывали, реинвестировали, рынок будет. Появится 2-3 продукта на рынке, которые между собой конкурируют. Через год таких компаний будет десяток. - поделился Федоров.

Дополнение

Ранее Федоров заявлял, что Украина готовится к производству дронов-камикадзе по типу "ланцет".