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Українські банки видали понад 13 млрд гривень у вигляді кредитів для встановлення енергообладнання - Шмигаль

Українські банки видали понад 13 млрд гривень у вигляді кредитів для встановлення енергообладнання - Шмигаль

Київ • УНН

 • 37840 перегляди

Банки України надали понад 13 млрд грн кредитів на встановлення енергетичного обладнання. Це дозволить збільшити енергетичні потужності на 530 МВт.

Українські банки видали понад 13 млрд гривень підприємцям у вигляді кредитів для встановлення сонячних панелей, вітряків, газотурбінних, газопоршневих установок. Це дозволить наростити понад 530 МВт потужності.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Понад 13 млрд гривень видали банки підприємцям у вигляді кредитів для встановлення сонячних панелей, вітряків, газотурбінних, газопоршневих установок та іншого обладнання. Також українці отримали енергетичних кредитів на понад 730 млн грн. Все це дозволить наростити потужності орієнтовно на понад 530 МВт. Енергетика залишається одним із пріоритетів відновлення на цей рік

- сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Кабінет міністрів спрямовує 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС після влучання російського дрона.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

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