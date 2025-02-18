Українські банки видали понад 13 млрд гривень у вигляді кредитів для встановлення енергообладнання - Шмигаль

Українські банки видали понад 13 млрд гривень підприємцям у вигляді кредитів для встановлення сонячних панелей, вітряків, газотурбінних, газопоршневих установок. Це дозволить наростити понад 530 МВт потужності.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

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Понад 13 млрд гривень видали банки підприємцям у вигляді кредитів для встановлення сонячних панелей, вітряків, газотурбінних, газопоршневих установок та іншого обладнання. Також українці отримали енергетичних кредитів на понад 730 млн грн. Все це дозволить наростити потужності орієнтовно на понад 530 МВт. Енергетика залишається одним із пріоритетів відновлення на цей рік - сказав Шмигаль.

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Кабінет міністрів спрямовує 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС після влучання російського дрона.