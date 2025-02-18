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Украинские банки выдали более 13 млрд гривен в виде кредитов для установки энергооборудования - Шмыгаль

Украинские банки выдали более 13 млрд гривен в виде кредитов для установки энергооборудования - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 10860 просмотра

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Банки Украины предоставили более 13 млрд грн кредитов на установку энергетического оборудования. Это позволит увеличить энергетические мощности на 530 МВт.

Украинские банки выдали более 13 млрд гривен предпринимателям в виде кредитов для установки солнечных панелей, ветряков, газотурбинных, газопоршневых установок. Это позволит нарастить более 530 МВт мощности.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Более 13 млрд гривен выдали банки предпринимателям в виде кредитов для установки солнечных панелей, ветряков, газотурбинных, газопоршневых установок и другого оборудования. Также украинцы получили энергетических кредитов на более 730 млн грн. Все это позволит нарастить мощности ориентировочно на более 530 МВт. Энергетика остается одним из приоритетов восстановления на этот год

- сказал Шмыгаль.

Напомним,

Кабинет министров направляет 1,5 млрд грн на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской АЭС после попадания российского дрона.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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