Украинские банки выдали более 13 млрд гривен в виде кредитов для установки энергооборудования - Шмыгаль

Украинские банки выдали более 13 млрд гривен предпринимателям в виде кредитов для установки солнечных панелей, ветряков, газотурбинных, газопоршневых установок. Это позволит нарастить более 530 МВт мощности.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Более 13 млрд гривен выдали банки предпринимателям в виде кредитов для установки солнечных панелей, ветряков, газотурбинных, газопоршневых установок и другого оборудования. Также украинцы получили энергетических кредитов на более 730 млн грн. Все это позволит нарастить мощности ориентировочно на более 530 МВт. Энергетика остается одним из приоритетов восстановления на этот год - сказал Шмыгаль.

Напомним,

Кабинет министров направляет 1,5 млрд грн на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской АЭС после попадания российского дрона.