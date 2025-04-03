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Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої території доньку та дружину військового

Київ • УНН

 • 6342 перегляди

Завдяки ініціативі Bring Kids Back UA, дружину та доньку українського військового вдалося повернути з тимчасово окупованої території. Родина тривалий час намагалася виїхати.

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої території доньку та дружину військового

Офіційному Києву вдалося з тимчасово окупованої території повернути доньку та дружину українського військового. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

В рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з тимчасово окупованої території доньку та дружину українського військового 

- повідомив Єрмак.

За словами глави ОП, родина тривалий час намагалася виїхати, але без успіху. Під час однієї зі спроб перетину кордону російські військові перевіряли їхні документи та особисті дані в базі даних, і виявили, що батько служить у Збройних Силах України. Після цього будь-яка самостійна спроба евакуації стала надто небезпечною. Тривалий час вони жили в страху та невідомості.

... завдяки зусиллям Українській мережі за права дитини вдалося знайти безпечний маршрут. Сьогодні родина знову разом. Попереду період адаптації, але родина не залишиться сама. Вони отримають необхідну підтримку від психологів і соціальних працівників 

- додав Єрмак.

Він також подякував Українській мережі за права дитини за сприяння в організації рятувальної місії.

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф02.04.25, 22:23 • 124715 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна
Андрій Єрмак
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