Украине удалось вернуть с временно оккупированной территории дочь и жену военного

Официальному Киеву удалось с временно оккупированной территории вернуть дочь и жену украинского военного. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть с временно оккупированной территории дочь и жену украинского военного - сообщил Ермак.

По словам главы ОП, семья длительное время пыталась выехать, но безуспешно. Во время одной из попыток пересечения границы российские военные проверяли их документы и личные данные в базе данных, и обнаружили, что отец служит в Вооруженных Силах Украины. После этого любая самостоятельная попытка эвакуации стала слишком опасной. Длительное время они жили в страхе и неизвестности.

... благодаря усилиям Украинской сети за права ребенка удалось найти безопасный маршрут. Сегодня семья снова вместе. Впереди период адаптации, но семья не останется одна. Они получат необходимую поддержку от психологов и социальных работников - добавил Ермак.

Он также поблагодарил Украинскую сеть за права ребенка за содействие в организации спасательной миссии.

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