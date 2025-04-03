Украине удалось вернуть с временно оккупированной территории дочь и жену военного
Киев • УНН
Благодаря инициативе Bring Kids Back UA, жену и дочь украинского военного удалось вернуть с временно оккупированной территории. Семья долгое время пыталась выехать.
Официальному Киеву удалось с временно оккупированной территории вернуть дочь и жену украинского военного. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть с временно оккупированной территории дочь и жену украинского военного
По словам главы ОП, семья длительное время пыталась выехать, но безуспешно. Во время одной из попыток пересечения границы российские военные проверяли их документы и личные данные в базе данных, и обнаружили, что отец служит в Вооруженных Силах Украины. После этого любая самостоятельная попытка эвакуации стала слишком опасной. Длительное время они жили в страхе и неизвестности.
... благодаря усилиям Украинской сети за права ребенка удалось найти безопасный маршрут. Сегодня семья снова вместе. Впереди период адаптации, но семья не останется одна. Они получат необходимую поддержку от психологов и социальных работников
Он также поблагодарил Украинскую сеть за права ребенка за содействие в организации спасательной миссии.
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