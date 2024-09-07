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Українець Синюк здобув "бронзу" Паралімпіади-2024 у веслуванні

Українець Синюк здобув "бронзу" Паралімпіади-2024 у веслуванні

Київ • УНН

 • 88421 перегляди

Український паралімпієць Микола Синюк виборов бронзову медаль у веслуванні на байдарках у класі KL2. Це перша медаль України на Паралімпійських іграх 2024 року у веслуванні на байдарках і каное та друга паралімпійська нагорода Синюка.

Україна здобула першу медаль Паралімпійських ігор - 2024 у Парижі у веслуванні на байдарках і каное. Її виборов 36-річний Микола Синюк, що фінішував третім у фіналі байдарок-одиночок класу KL2, повідомляє "Суспільне Спорт", пише УНН.

Деталі

У фіналі Синюк показав швидку реакцію на старті, але тривалий час займав четверте місце. Проте на самому фініші українцеві вдалося вирвати медаль: показавши результат у 42.61 секунди, випередив австрійці Менді Свободу лише на 0.02 секунди.

Доповнення

Синюк вдруге здобув нагороду Паралімпійських ігор: у 2020 році став срібним призером.

Веслування на байдарках і каное - 10-й вид спорту, в якому Україна здобула медаль на Паралімпійських іграх у Парижі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СпортОлімпіада

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