Українець Синюк здобув "бронзу" Паралімпіади-2024 у веслуванні
Київ • УНН
Український паралімпієць Микола Синюк виборов бронзову медаль у веслуванні на байдарках у класі KL2. Це перша медаль України на Паралімпійських іграх 2024 року у веслуванні на байдарках і каное та друга паралімпійська нагорода Синюка.
Україна здобула першу медаль Паралімпійських ігор - 2024 у Парижі у веслуванні на байдарках і каное. Її виборов 36-річний Микола Синюк, що фінішував третім у фіналі байдарок-одиночок класу KL2, повідомляє "Суспільне Спорт", пише УНН.
Деталі
У фіналі Синюк показав швидку реакцію на старті, але тривалий час займав четверте місце. Проте на самому фініші українцеві вдалося вирвати медаль: показавши результат у 42.61 секунди, випередив австрійці Менді Свободу лише на 0.02 секунди.
Доповнення
Синюк вдруге здобув нагороду Паралімпійських ігор: у 2020 році став срібним призером.
Веслування на байдарках і каное - 10-й вид спорту, в якому Україна здобула медаль на Паралімпійських іграх у Парижі.