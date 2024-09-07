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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 10:33  •  3776 просмотра

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Украинский паралимпиец Николай Синюк завоевал бронзовую медаль в гребле на байдарках в классе KL2. Это первая медаль Украины на Паралимпийских играх 2024 года в гребле на байдарках и каноэ и вторая паралимпийская награда Синюка.

Украина завоевала первую медаль Паралимпийских игр - 2024 в Париже в гребле на байдарках и каноэ. Ее завоевал 36-летний Николай Синюк, финишировавший третьим в финале байдарок-одиночек класса KL2, сообщает «Суспільне Спорт», пишет УНН.

Детали

В финале Синюк показал быструю реакцию на старте, но длительное время занимал четвертое место. Однако на самом финише украинцу удалось вырвать медаль: показав результат в 42.61 секунды, опередил австрийца Менди Свободу лишь на 0.02 секунды.

Дополнение

Синюк во второй раз получил награду Паралимпийских игр: в 2020 году стал серебряным призером.

Гребля на байдарках и каноэ - 10-й вид спорта, в котором Украина получила медаль на Паралимпийских играх в Париже.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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