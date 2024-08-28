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Україна заощадить понад 11,4 мільярда доларів: що передбачає реструктуризація боргу

Україна заощадить понад 11,4 мільярда доларів: що передбачає реструктуризація боргу

Київ • УНН

 • 22739 перегляди

95% власників єврооблігацій підтримали реструктуризацію боргу України на $20,47 млрд. Це дозволить заощадити $11,4 млрд на обслуговуванні боргу за 3 роки та зміцнити бюджет для фінансування оборони.

Завдяки реструктуризації боргу Україна зможе заощадити понад 11 мільярдів доларів на його обслуговуванні. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Шмигаль заявив, що понад 95% власників українських єврооблігацій підтримали пропозицію про реструктуризацію боргу, підготовлену Міністерством фінансів у співпраці з Комітетом власників єврооблігацій.

Це рішення дозволить зекономити $11,4 мільярда на обслуговуванні боргу в найближчі три роки, що зміцнить наш бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону

- пояснив український прем'єр. 

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Доповнення

У Міністерстві фінансів також зауважили, що власники всіх державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору загальною вартістю 20,47 млрд доларів США проголосували за запропоновану реструктуризацію єврооблігацій України та гарантованих державою облігацій Укравтодору.

Це знакове рішення є вирішальним етапом в стратегії України, направленій на збереження макроекономічної стабільності, забезпечення стійкості державного боргу та збереження ресурсів, необхідних для фінансування оборони країни у протистоянні повномасштабній агресії росії

- відзначили у Мінфіні. 

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Зазначається, що реструктуризація передбачає 

  • номінальне зниження вартості державного боргу з першого дня дії угоди на 37%, що скорочує обсяг державного боргу України більш ніж на 8,5 млрд дол. США, 
  • Зменшення боргових платежів на 11,4 млрд дол. США протягом періоду дії Програми МВФ (скорочення на понад 90%) і на 22,75 млрд дол. США до 2033 року (скорочення на понад 75%),
  • збільшення середнього терміну обігу єврооблігацій майже на 4 роки (додатково до 2-річного збільшення терміну обігу у 2022 році).

У Міністерстві фінансів пояснили, що реструктуризацію зовнішнього комерційного державного боргу України виконано менш ніж за 5 місяців, попри притаманні складнощі через ситуацію в країні та одну з найбільших кількостей серій і номінальної вартості єврооблігацій, що підпадали під реструктуризацію, за останній час.

Угода забезпечує найбільше списання боргу за чистою приведеною вартістю розміром приблизно 60% для суверенних емітентів з 2012 року та передбачає випуск першого боргового інструменту з умовним компонентом, що був затверджений відповідно до нової методології МВФ щодо оцінки ризику та стійкості суверенного боргу.

Завершення угоди з реструктуризації єврооблігацій є важливим кроком для забезпечення бюджетної стабільності України, необхідної для продовження фінансування нашої оборони в умовах воєнного стану. Цей важливий крок на шляху до відновлення довгострокової економічної стабільності дозволить нам швидше повернутися на міжнародні ринки, як тільки ситуація з безпекою покращиться. Ця угода зменшить обсяг боргу України до сталого рівня, дозволить дотримуватись цілей програми МВФ та відповідати очікуванням Групи кредиторів України

- заявив очільник Мінфіну Сергій Марченко. 

 У відомстві підсумовують, що після отримання позитивних результатів голосування, яке почалось 9 серпня та завершилось 27 серпня, процес реструктуризації переходить до фінального етапу - до фази розрахунків.

Очікується, що проведення розрахунків за угодою відбудеться 30 серпня.

Нагадаємо

У липні повідомлялося, що Україна досягла принципової угоди з деякими зі своїх приватних кредиторів - власниками облігацій - щодо реструктуризації міжнародного боргу на суму понад 20 мільярдів доларів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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