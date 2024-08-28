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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина сэкономит более 11,4 миллиарда долларов: что предусматривает реструктуризация долга

Украина сэкономит более 11,4 миллиарда долларов: что предусматривает реструктуризация долга

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 16:18  •  1969 просмотра

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95% держателей еврооблигаций поддержали реструктуризацию долга Украины на $20,47 млрд. Это позволит сэкономить $11,4 млрд на обслуживании долга за 3 года и укрепить бюджет для финансирования обороны.

Благодаря реструктуризации долга Украина сможет сэкономить более 11 миллиардов долларов на его обслуживании. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Шмыгаль заявил, что более 95% держателей украинских еврооблигаций поддержали предложение о реструктуризации долга, подготовленное Министерством финансов в сотрудничестве с Комитетом держателей еврооблигаций.

Это решение позволит сэкономить $11,4 миллиарда на обслуживании долга в ближайшие три года, что укрепит наш бюджет и позволит лучше финансировать оборону

- объяснил украинский премьер. 

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Дополнение

В Министерстве финансов также отметили, что владельцы всех государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора общей стоимостью 20,47 млрд долларов США проголосовали за предложенную реструктуризацию еврооблигаций Украины и гарантированных государством облигаций Укравтодора.

Это знаковое решение является решающим этапом в стратегии Украины, направленной на сохранение макроэкономической стабильности, обеспечение устойчивости государственного долга и сохранение ресурсов, необходимых для финансирования обороны страны в противостоянии полномасштабной агрессии России

- отметили в Минфине. 

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Отмечается, что реструктуризация предусматривает 

  • номинальное снижение стоимости государственного долга с первого дня действия соглашения на 37%, что сокращает объем государственного долга Украины более чем на 8,5 млрд долл. США, 
  • Уменьшение долговых платежей на 11,4 млрд долл. США в течение периода действия Программы МВФ (сокращение более чем на 90%) и на 22,75 млрд долл. США до 2033 года (сокращение более чем на 75%),
  • увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на 4 года (дополнительно к 2-летнему увеличению срока обращения в 2022 году).

В Министерстве финансов объяснили, что реструктуризация внешнего коммерческого государственного долга Украины выполнена менее чем за 5 месяцев, несмотря на присущие сложности из-за ситуации в стране и одно из крупнейших количеств серий и номинальной стоимости еврооблигаций, подпадающих под реструктуризацию, за последнее время.

Соглашение обеспечивает наибольшее списание долга по чистой приведенной стоимости в размере примерно 60% для суверенных эмитентов с 2012 года и предусматривает выпуск первого долгового инструмента с условным компонентом, который был утвержден в соответствии с новой методологией МВФ по оценке риска и устойчивости суверенного долга.

Завершение сделки по реструктуризации еврооблигаций является важным шагом для обеспечения бюджетной стабильности Украины, необходимой для продолжения финансирования нашей обороны в условиях военного положения. Этот важный шаг на пути к восстановлению долгосрочной экономической стабильности позволит нам быстрее вернуться на международные рынки, как только ситуация с безопасностью улучшится. Это соглашение уменьшит объем долга Украины до устойчивого уровня, позволит придерживаться целей программы МВФ и соответствовать ожиданиям Группы кредиторов Украины

- заявил глава Минфина Сергей Марченко. 

 В ведомстве заключают, что после получения положительных результатов голосования, которое началось 9 августа и завершилось 27 августа, процесс реструктуризации переходит к финальному этапу - к фазе расчетов.

Ожидается, что проведение расчетов по соглашению состоится 30 августа.

Напомним

В июле сообщалось, что Украина достигла принципиального соглашения с некоторыми из своих частных кредиторов - держателями облигаций - по реструктуризации международного долга на сумму более 20 миллиардов долларов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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