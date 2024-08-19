Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

В условиях экономической нестабильности и значительных финансовых проблем, вызванных войной, многие кредиты как юридических, так и физических лиц стали проблемными. Одним из инструментов, который помогает решить эту проблему, является реструктуризация кредитов. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил экономист Александр Охрименко.

"На сегодня, в результате войны большое количество кредитов проблемные. Во-первых, есть часть кредитов, которые проблемны еще начиная с 2013 года, и не понятно, что с ними делать... кроме того, добавились различные реформы, а тут еще коронавирус, война. Поэтому на сегодня, если посмотреть правде в глаза, у нас большая часть кредитов для юридических и физических лиц проблемные", - сказал эксперт.

Одним из решений для проблемных кредитов является процедура реструктуризации таких займов. Однако, по словам Охрименко, это сложная процедура.

"Если по правилам, то считается, что должны быть равные условия для банка и для клиента. С одной стороны где-то уступает банк, а где-то уступает клиент. При чем, клиент честно должен объяснить свое финансовое состояние, честно обеспечить залог, если это кредит под залог, чтобы там не было никаких мошеннических действий. И тогда уже банк и клиент находит компромисс", - объясняет он.

По словам эксперта, в рамках реструктуризации может быть частичное списание долга, может быть уменьшена сумма процентов и тому подобное.

"Если правильно делать реструктуризацию, то можно помочь бизнесу. Но часто сам бизнес ее не хочет. Хочет просто бросить и не заплатить вообще. Реструктуризация это не значит, что кредит можно не погашать, банк просто может пойти на уступки типа отсрочить срок, создать какие - то условия и т.д.", - указывает Александр Охрименко.

Добавим

Стоит отметить, что реструктуризация кредитов — это не панацея, а временное решение, которое позволяет выиграть время и стабилизировать финансовое состояние. Она не устраняет проблемы, но дает возможность пережить сложные времена и избежать катастрофических последствий.

Одними из представителей украинского бизнеса, кто в ответ на финансовые трудности прибегнул к реструктуризации кредита – являются владельцы БФК "Гулливер". В этом случае реструктуризация долга проводилась согласно закону, который был разработан по инициативе МВФ и предусматривал специальные предохранители, чтобы весь процесс состоялся без злоупотреблений. Один из них - участие сторонних независимых экспертов, поэтому в этом кейсе были привлечены компании с мировым именем. Эксперты предложили более 10 вариантов реструктуризации и, по закону, был выбран такой, который сможет обеспечить максимальную экономическую выгоду для привлеченных банков-кредиторов. Благодаря реструктуризации долга и восстановлению экономической активности, БФК "Гулливер" удалось стабилизировать финансовое состояние проекта.