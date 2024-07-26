Министр экономики Сергей Марченко рассказал, что решение о реструктуризации долга было сложным, а переговоры продолжались с начала года. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Реструктуризация долга уже в этом году нам позволит нам сэкономить на расходах по обслуживанию долга, ведь мы закладывали определенные средства, которые теперь освобождаются. Около 12 млрд долларов нам удается сэкономить на ближайшие 3 года. Мы направим эти средства на расходы сектора безопасности и обороны. Это решение было для партнеров довольно сложное, переговоры продолжались с начала года - говорит Марченко.

Напомним,

В понедельник, 22 июля Украина достигла договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций, что является важным этапом в реструктуризации долга. Это позволит сэкономить $11,4 млрд на обслуживании долга за 3 года и $22,75 млрд до 2033 года, высвободив ресурсы на оборону и социальные нужды. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.