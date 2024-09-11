Україна закликала Болгарію долучитись до коаліції з розмінування
Київ • УНН
Заступник міністра оборони України провів переговори з тимчасово повіреним у справах Болгарії. Обговорено продовження співпраці, навчання військових в EUMAM та участь Болгарії в коаліціях спроможностей.
У Києві заступник міністра оборони України Олександр Балануца провів перемовини з тимчасово повіреним у справах Болгарії в Україні Ніколаєм Ненчевим. Посадовці обговорили продовження співпраці та допомоги Україні. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони України.
Деталі
Українська та болгарська сторона обговорили шляхи продовження співпраці та допомоги, зокрема навчання українських військовослужбовців в межах EUMAM.
Дякую за вашу непохитну позицію та підтримку України у боротьбі із російськими терористами. Сподіваюся, що ваша робота на позиції тимчасово повіреного у справах Болгарії в Україні принесе користь обом
Крім того, сторони обговорили участь Болгарії в коаліціях спроможностей – подякували за участь в коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони і доєднання до коаліції з розвитку морських спроможностей.
Українська сторона запросила також доєднатися до інших коаліцій, зокрема коаліції з розмінування
В Україні є 53 оператори протимінної діяльності - ДСНС09.09.24, 14:43 • 21767 переглядiв
Доповнення
Тимчасово повірений у справах Болгарії в Україні Ніколай Ненчев запевнив, що Болгарія підтримує шлях України до ЄС та НАТО. За його словами, це значно підвищить рівень обороноздатності в регіоні.
Попри значний вплив росії на Болгарію, ми залишаємося на вашому боці у цій війні
Нагадаємо
Кабмін дозволив держпідприємствам залучати кошти на розмінування з рахунку НБУ. Уряд також збільшив компенсацію вартості розмінування сільгоспземель до 100%.