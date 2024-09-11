Украина призвала Болгарию присоединиться к коалиции с разминирования
Киев • УНН
Заместитель министра обороны Украины провел переговоры с временно поверенным в делах Болгарии. Обсуждались продолжение сотрудничества, обучение военных в EUMAM и участие Болгарии в коалициях возможностей.
В Киеве заместитель министра обороны Украины Александр Балануца провел переговоры с временно поверенным в делах Болгарии в Украине Николаем Ненчевым. Чиновники обсудили продолжение сотрудничества и помощи Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Украины.
Детали
Украинская и болгарская сторона обсудили пути продолжения сотрудничества и помощи, в частности обучение украинских военнослужащих в рамках EUMAM.
Спасибо за вашу непоколебимую позицию и поддержку Украины в борьбе с российскими террористами. Надеюсь, что ваша работа на позиции временно поверенного в делах Болгарии в Украине принесет пользу обоим
Кроме того, стороны обсудили участие Болгарии в коалициях возможностей - поблагодарили за участие в коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и присоединение к коалиции по развитию морских возможностей.
Украинская сторона пригласила также присоединиться к другим коалициям, в частности коалиции по разминированию
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Дополнение
Временно поверенный в делах Болгарии в Украине Николай Ненчев заверил, что Болгария поддерживает путь Украины в ЕС и НАТО. По его словам, это значительно повысит уровень обороноспособности в регионе.
Несмотря на значительное влияние России на Болгарию, мы остаемся на вашей стороне в этой войне
Напомним,
Кабмин разрешил госпредприятиям привлекать средства на разминирование со счета НБУ. Правительство также увеличило компенсацию стоимости разминирования сельхозземель до 100%.