Україна веде консультації щодо місячного припинення вогню за підтримки США та союзників - ОП

Триває активний процес консультацій щодо можливого місячного припинення вогню як початкового етапу досягнення миру. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у сторіс в Instagram, передає УНН.

Наразі триває процес консультацій. Думаю, що бачили вчора інформацію про розмову президента Трампа з нашим Президентом Володимиром Зеленським. Вони говорили в тому числі про місячне припинення вогню як початок. І це є принциповою позицією Президента і всієї команди. І саме тому ми розглядаємо різні варіанти

За його словами, ініціативу вже підтримали США, Велика Британія, Франція, Німеччина та інші стратегічні партнери України. Водночас, якщо росія відмовиться від запропонованих умов, розглядатимуться додаткові заходи тиску.

Законопроєкт готовий в Конгресі США. Я думаю що цей процес, ми займаємо проактивну позицію, тому я вважаю що цей процес буде рухатися не повільно тому що ми не забуваємо що в нас продовжується ця жахлива війна