Украина ведет консультации о месячном прекращении огня при поддержке США и союзников - ОП

Продолжается активный процесс консультаций относительно возможного месячного прекращения огня как начального этапа достижения мира. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в сторис в Instagram, передает УНН.

Сейчас идет процесс консультаций. Думаю, что видели вчера информацию о разговоре президента Трампа с нашим Президентом Владимиром Зеленским. Они говорили в том числе о месячном прекращении огня как начале. И это принципиальная позиция Президента и всей команды. И именно поэтому мы рассматриваем разные варианты - отметил Ермак.

По его словам, инициативу уже поддержали США, Великобритания, Франция, Германия и другие стратегические партнеры Украины. В то же время, если россия откажется от предложенных условий, будут рассматриваться дополнительные меры давления.

Законопроект готов в Конгрессе США. Я думаю, что этот процесс, мы занимаем проактивную позицию, поэтому я считаю, что этот процесс будет двигаться не медленно, потому что мы не забываем, что у нас продолжается эта ужасная война - добавил Ермак.

Напомним

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активной и продуктивной коммуникации с американской стороной по установлению режима прекращения огня, по меньшей мере, на 30 дней.