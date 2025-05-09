Украина ведет консультации о месячном прекращении огня при поддержке США и союзников - ОП

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня
18:38 • 7116 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

18:26 • 13905 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

16:40 • 22663 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
15:09 • 43470 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

14:28 • 54786 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

13:51 • 56396 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 61434 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

9 мая, 11:44 • 66577 просмотра

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

Эксклюзив
9 мая, 11:02 • 108908 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу

Эксклюзив
9 мая, 10:23 • 40017 просмотра

Саботаж вместо реформы: в Раде раскритиковали сопротивление Думы против законопроекта №12374-д об АРМА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
43%
750мм
Популярные новости

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 119368 просмотра

Преследователь Дженнифер Энистон ворвался на виллу звезды: теперь он обвинен и ждет психиатрической экспертизы

13:41 • 22990 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

14:23 • 43596 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

15:21 • 34035 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

15:40 • 26056 просмотра
публикации

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 108909 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 120126 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 109084 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 171300 просмотра

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

8 мая, 12:41 • 192333 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Харьков

Реклама
УНН Lite

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

18:26 • 13908 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

15:40 • 26599 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

15:21 • 34594 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

14:23 • 44098 просмотра

Преследователь Дженнифер Энистон ворвался на виллу звезды: теперь он обвинен и ждет психиатрической экспертизы

13:41 • 23540 просмотра
Актуальное

Tesla Cybertruck

Телеграмма

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Украина ведет консультации о месячном прекращении огня при поддержке США и союзников - ОП

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Андрей Ермак сообщил о консультациях по месячному прекращению огня. Инициативу поддерживают США, Британия, Франция, Германия и другие партнеры Украины.

Украина ведет консультации о месячном прекращении огня при поддержке США и союзников - ОП

Продолжается активный процесс консультаций относительно возможного месячного прекращения огня как начального этапа достижения мира. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак  в сторис в Instagram, передает УНН.

Сейчас идет процесс консультаций. Думаю, что видели вчера информацию о разговоре президента Трампа с нашим Президентом Владимиром Зеленским. Они говорили в том числе о месячном прекращении огня как начале. И это принципиальная позиция Президента и всей команды. И именно поэтому мы  рассматриваем разные варианты 

- отметил Ермак.

По его словам, инициативу уже поддержали США, Великобритания, Франция, Германия и другие стратегические партнеры Украины. В то же время, если россия откажется от предложенных условий, будут рассматриваться дополнительные меры давления.

Законопроект готов в Конгрессе США. Я думаю, что этот процесс, мы занимаем проактивную позицию, поэтому я считаю, что этот процесс будет двигаться не медленно, потому что мы не забываем, что у нас продолжается эта ужасная война 

- добавил Ермак.

Напомним 

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активной и продуктивной коммуникации с американской стороной по установлению режима прекращения огня, по меньшей мере, на 30 дней.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
Дональд Трамп
Андрей Ермак
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Brent
$63.92
Bitcoin
$103,195.20
S&P 500
$5,667.85
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,343.51
Ethereum
$2,340.55