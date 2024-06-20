Україна та Ірландія узгодили орієнтований зміст безпекової угоди - ОП
Київ • УНН
Україна та Ірландія обговорили підписання двосторонньої угоди про безпеку та погодили її орієнтовний зміст, а також подальші кроки щодо її реалізації в рамках зусиль щодо збільшення міжнародної підтримки мирного плану України.
Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква обговорив підписання двосторонньої безпекової угоди з заступницею міністра закордонних справ Ірландії Сонею Хайланд. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента.
Деталі
Співрозмовники обговорили результати інавгураційного Саміту миру та зобов'язалися разом працювати над збільшенням кількості країн на підтримку Спільного комюніке про основи миру.
Також вони узгодили чергові кроки для реалізації подальших міжнародних заходів у цьому контексті.
Вдячні за особисту участь Прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса в Саміті миру та приєднання Ірландії до Спільного комюніке за його результатами. Наші спільні зусилля наближають встановлення справедливого миру, відновлення Статуту ООН та міжнародного права
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В ОП наголошують, що на зустрічі сторони обговорили можливість укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Ірландія приєдналася невдовзі після її підписання разом з понад 30 іншими країнами.
У відомстві нагадують, що в рамках останньої телефонної розмови президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс домовилися про початок консультацій щодо цього.
Співрозмовники узгодили орієнтовний зміст проєкту угоди, а також домовилися про швидкі подальші кроки
Нагадаємо
В Офісі президента заявили, що Україна та Європейський Союз провели завершальний раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди.