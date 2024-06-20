Україна та Ірландія узгодили орієнтований зміст безпекової угоди - ОП

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5936 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 66367 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153230 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 149189 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124131 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133394 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85329 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93248 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98857 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89713 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
55%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 22298 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45590 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18681 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24671 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13174 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 149188 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222566 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372311 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308304 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416457 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1828 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13177 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31413 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28247 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124131 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Україна та Ірландія узгодили орієнтований зміст безпекової угоди - ОП

Київ • УНН

 • 26127 перегляди

Україна та Ірландія обговорили підписання двосторонньої угоди про безпеку та погодили її орієнтовний зміст, а також подальші кроки щодо її реалізації в рамках зусиль щодо збільшення міжнародної підтримки мирного плану України.

Україна та Ірландія узгодили орієнтований зміст безпекової угоди - ОП

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква обговорив підписання двосторонньої безпекової угоди з заступницею міністра закордонних справ Ірландії Сонею Хайланд. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента. 

Деталі 

Співрозмовники обговорили результати інавгураційного Саміту миру та зобов'язалися разом працювати над збільшенням кількості країн на підтримку Спільного комюніке про основи миру.

Також вони узгодили чергові кроки для реалізації подальших міжнародних заходів у цьому контексті.

Вдячні за особисту участь Прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса в Саміті миру та приєднання Ірландії до Спільного комюніке за його результатами. Наші спільні зусилля наближають встановлення справедливого миру, відновлення Статуту ООН та міжнародного права

- підкреслив Ігор Жовква

Єрмак: "Сьогодні ми маємо безпекові угоди про гарантії для України з усіма країнами G7"14.06.24, 11:20 • 35993 перегляди

В ОП наголошують, що на зустрічі сторони обговорили можливість укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Ірландія приєдналася невдовзі після її підписання разом з понад 30 іншими країнами.

У відомстві нагадують, що в рамках останньої телефонної розмови президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс домовилися про початок консультацій щодо цього.

Співрозмовники узгодили орієнтовний зміст проєкту угоди, а також домовилися про швидкі подальші кроки

- резюмували в Офісі президента. 

Нагадаємо

В Офісі президента заявили, що Україна та Європейський Союз провели завершальний раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
Офіс Президента України
Європейський Союз
Ірландія
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46