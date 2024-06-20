Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква обсудил подписание двустороннего соглашения по безопасности с заместителем министра иностранных дел Ирландии Соней Хайланд. Об этом пишет УНН со ссылкой на офис президента.

Детали

Собеседники обсудили результаты инаугурационного саммита мира и обязались вместе работать над увеличением количества стран в поддержку Совместного коммюнике об основах мира.

Также они согласовали очередные шаги для реализации дальнейших международных мероприятий в этом контексте.

Благодарны за личное участие премьер-министра Ирландии Саймона Харриса в саммите мира и присоединение Ирландии к совместному коммюнике по его результатам. Наши совместные усилия приближают установление справедливого мира, восстановление Устава ООН и международного права - подчеркнул Игорь Жовква

Ермак: "Сегодня мы имеем соглашения по безопасности о гарантиях для Украины со всеми странами G7"

В ОП отмечают, что на встрече стороны обсудили возможность заключения двустороннего соглашения по безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, к которой Ирландия присоединилась вскоре после ее подписания вместе с более чем 30 другими странами.

В ведомстве напоминают, что в рамках последнего телефонного разговора президент Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис договорились о начале консультаций по этому поводу.

Собеседники согласовали ориентировочное содержание проекта соглашения, а также договорились о быстрых дальнейших шагах - резюмировали в офисе президента.

Напомним

В офисе президента заявили ,что Украина и Европейский Союз провели заключительный раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности.