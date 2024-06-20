Україна стала повноправним членом Обсерваторії з викладання історії у Європі
Київ • УНН
Україна стала повноправним членом Обсерваторії з викладання історії у Європі після того, як протягом року була державою-спостерігачем.
Україна стала повноправною країною-членом Обсерваторії з викладання історії у Європі (OHTE). До цього наша держава протягом року була в OHTE як спостерігач. Про це йдеться у заяві Офісу Ради Європи в Україні, передає УНН.
Після одного року членства в якості держави-спостерігача Україна приєдналася до Обсерваторії з викладання історії у Європі (OHTE) як повноправна держава-член у червні 2024 року
Як держава-спостерігач, яка приєдналася до OHTE 1 червня 2023 року, Україна була включена до частини дослідження стану викладання історії у Європі.
Зазначається, що участь більшої кількості країн у роботі Обсерваторії дозволить отримати повнішу картину стану викладання історії у Європі.
Як зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у своєму листі до Генеральної секретарки Ради Європи, повномасштабне вторгнення росії в Україну ще раз підтвердило необхідність зміни підходів і практик у викладанні історії, важливість впровадження змін до навчальних програм та історіографії.
"Реформи викладання історії в Європі мають вирішальне значення для європейської безпеки, особливо в час, коли глобальний мир знаходиться під загрозою. Ми віримо, що членство в OHTE надасть унікальні можливості для обговорення зв’язку між викладанням історії та навчанням миру", – наголосив Лісовий.
На Українських книжкових поличках за кордоном з’явилася «Історія України-Руси» Грушевського21.02.24, 23:03 • 27538 переглядiв