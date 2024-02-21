На Українських книжкових поличках за кордоном з’явилася «Історія України-Руси» Грушевського
Київ • УНН
Канада передала комплекти 10-томної "Історії України-Руси" Михайла Грушевського для проекту "Українська книжкова полиця", які будуть розміщені в бібліотеках за кордоном, зберігаючи українську історію.
Українські книжкові полички, які функціонують у провідних бібліотеках світу в межах проєкту першої леді України Олени Зеленської, поповнилися "Історією України-Руси" Михайла Грушевського. Про це повідомили в Офісі президента, передає УНН.
Деталі
10 комплектів десятитомного видання "Історії України-Руси" Михайла Грушевського передали проєкту "Українська книжкова поличка" Посольство Канади в Україні та Канадський інститут українських студій. Переклад англійською та видання здійснив Центр досліджень історії України імені Петра Яцика при Канадському інституті українських студій Університету Альберти.
Презентацію й передачу видання організували на території Софії Київської.
Участь у передачі взяли відомі сучасні історики України, США та Канади, які займаються дослідженням української історії, – Ярослав Грицак, Сергій Плохій, Франк Сисин.
Олена Зеленська подякувала за унікальне видання й наголосила на його важливості.
Це не тільки праця життя Михайла Грушевського – це перша академічна історія саме України як окремої держави, що веде початок від Київської Русі. Для нас, сучасних українців, – ніби звичний факт. Але в часи, коли починав роботу Грушевський, доба Київської Русі була давно "монополізована" Російською імперією. Отже, Грушевський кардинально змінив імперський фокус, відкривши історію цілого народу світові та йому самому. І сьогодні, коли Росія вкотре намагається переписати історію й викреслити з неї Україну, праця професора Грушевського знову на захисті фактів та історичної правди. І особливо важливо, що через проєкт "Українська книжкова поличка" книга дійде не тільки до академічних кіл, а й до всіх охочих
Про проєкт Українські книжкові полички
Проєкт із поширення української книги налічує вже понад 190 поличок у 46 країнах (Австрія, Туреччина, Литва, Словаччина, Швеція, Чехія, Франція, Нідерланди, Греція, Латвія, Фінляндія, Йорданія, Хорватія, Ліван, Японія, Бельгія, Албанія, Республіка Корея, Польща, Швейцарія, Німеччина, Іспанія, Норвегія, Молдова, Катар, Словенія, Азербайджан, Болгарія, Португалія, ПАР, Кіпр, ОАЕ, Намібія, Північна Македонія, Угорщина, Індонезія, Вірменія, Велика Британія, Сербія, США, Румунія, Сінгапур, Мексика, Данія, Аргентина, Канада), а також у штаб-квартирі міжнародної організації ЮНЕСКО. В асортименті поличок понад 47 тис. книг.
У Мексиці з'явилась українська книжкова поличка - культурну подію підтримала Олена Зеленська30.11.23, 17:48 • 29813 переглядiв