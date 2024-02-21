На Українських книжкових поличках за кордоном з’явилася «Історія України-Руси» Грушевського

Українські книжкові полички, які функціонують у провідних бібліотеках світу в межах проєкту першої леді України Олени Зеленської, поповнилися "Історією України-Руси" Михайла Грушевського. Про це повідомили в Офісі президента, передає УНН.

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10 комплектів десятитомного видання "Історії України-Руси" Михайла Грушевського передали проєкту "Українська книжкова поличка" Посольство Канади в Україні та Канадський інститут українських студій. Переклад англійською та видання здійснив Центр досліджень історії України імені Петра Яцика при Канадському інституті українських студій Університету Альберти.

Презентацію й передачу видання організували на території Софії Київської.

Участь у передачі взяли відомі сучасні історики України, США та Канади, які займаються дослідженням української історії, – Ярослав Грицак, Сергій Плохій, Франк Сисин.

Олена Зеленська подякувала за унікальне видання й наголосила на його важливості.

Це не тільки праця життя Михайла Грушевського – це перша академічна історія саме України як окремої держави, що веде початок від Київської Русі. Для нас, сучасних українців, – ніби звичний факт. Але в часи, коли починав роботу Грушевський, доба Київської Русі була давно "монополізована" Російською імперією. Отже, Грушевський кардинально змінив імперський фокус, відкривши історію цілого народу світові та йому самому. І сьогодні, коли Росія вкотре намагається переписати історію й викреслити з неї Україну, праця професора Грушевського знову на захисті фактів та історичної правди. І особливо важливо, що через проєкт "Українська книжкова поличка" книга дійде не тільки до академічних кіл, а й до всіх охочих