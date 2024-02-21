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На Украинских книжных полках за рубежом появилась "История Украины-Руси" Грушевского

На Украинских книжных полках за рубежом появилась "История Украины-Руси" Грушевского

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 21:03  •  7866 просмотра

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Канада передала комплекты 10-томной "Истории Украины-Руси" Михаила Грушевского для проекта "Украинская книжная полка", которые будут размещены в библиотеках за рубежом, сохраняя украинскую историю.

Украинские книжные полки, которые функционируют в ведущих библиотеках мира в рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской, пополнились "Историей Украины-Руси" Михаила Грушевского. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

Детали

10 комплектов десятитомного издания "Истории Украины-Руси" Михаила Грушевского передали проекту "Украинская книжная полка" Посольство Канады в Украине и Канадский институт украинских студий. Перевод на английский и издание осуществил Центр исследований истории Украины имени Петра Яцика при Канадском институте украинских студий Университета Альберты.

Презентацию и передачу издания организовали на территории Софии Киевской.

Участие в передаче приняли известные современные историки Украины, США и Канады, которые занимаются исследованием украинской истории, - Ярослав Грицак, Сергей Плохий, Франк Сисин.

Елена Зеленская поблагодарила за уникальное издание и подчеркнула его важность.

Это не только труд жизни Михаила Грушевского - это первая академическая история именно Украины как отдельного государства, ведущего начало от Киевской Руси. Для нас, современных украинцев, - вроде бы привычный факт. Но во времена, когда начинал работу Грушевский, эпоха Киевской Руси была давно "монополизирована" Российской империей. Итак, Грушевский кардинально изменил имперский фокус, открыв историю целого народа миру и ему самому. И сегодня, когда Россия в очередной раз пытается переписать историю и вычеркнуть из нее Украину, труд профессора Грушевского снова на защите фактов и исторической правды. И особенно важно, что через проект "Украинская книжная полка" книга дойдет не только до академических кругов, но и до всех желающих

резюмировала первая леди.
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О проекте Украинские книжные полки

Проект по распространению украинской книги насчитывает уже более 190 полок в 46 странах (Австрия, Турция, Литва, Словакия, Швеция, Чехия, Франция, Нидерланды, Греция, Латвия, Финляндия, Иордания, Хорватия, Ливан, Япония, Бельгия, Албания, Республика Корея, Польша, Швейцария, Германия, Испания, Норвегия, Молдова, Катар, Словения, Азербайджан, Болгария, Португалия, ЮАР, Кипр, ОАЭ, Намибия, Северная Македония, Венгрия, Индонезия, Армения, Великобритания, Сербия, США, Румыния, Сингапур, Мексика, Дания, Аргентина, Канада), а также в штаб-квартире международной организации ЮНЕСКО. В ассортименте полочек более 47 тыс. книг.

В Мексике появилась украинская книжная полка - культурное событие поддержала Елена Зеленская30 ноября 2023, 15:48 • 28660 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ПолитикаКультура
На Українських книжкових поличках за кордоном з’явилася «Історія України-Руси» Грушевського
Hrushevsky's History of Ukraine-Rus appeared on Ukrainian bookshelves abroad
Новости по теме

На Украинских книжных полках за рубежом появилась "История Украины-Руси" Грушевского

Канада передала комплекты 10-томной "Истории Украины-Руси" Михаила Грушевского для проекта "Украинская книжная полка", которые будут размещены в библиотеках за рубежом, сохраняя украинскую историю.

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