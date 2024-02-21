На Украинских книжных полках за рубежом появилась "История Украины-Руси" Грушевского
Киев • УНН
Канада передала комплекты 10-томной "Истории Украины-Руси" Михаила Грушевского для проекта "Украинская книжная полка", которые будут размещены в библиотеках за рубежом, сохраняя украинскую историю.
Украинские книжные полки, которые функционируют в ведущих библиотеках мира в рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской, пополнились "Историей Украины-Руси" Михаила Грушевского. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.
Детали
10 комплектов десятитомного издания "Истории Украины-Руси" Михаила Грушевского передали проекту "Украинская книжная полка" Посольство Канады в Украине и Канадский институт украинских студий. Перевод на английский и издание осуществил Центр исследований истории Украины имени Петра Яцика при Канадском институте украинских студий Университета Альберты.
Презентацию и передачу издания организовали на территории Софии Киевской.
Участие в передаче приняли известные современные историки Украины, США и Канады, которые занимаются исследованием украинской истории, - Ярослав Грицак, Сергей Плохий, Франк Сисин.
Елена Зеленская поблагодарила за уникальное издание и подчеркнула его важность.
Это не только труд жизни Михаила Грушевского - это первая академическая история именно Украины как отдельного государства, ведущего начало от Киевской Руси. Для нас, современных украинцев, - вроде бы привычный факт. Но во времена, когда начинал работу Грушевский, эпоха Киевской Руси была давно "монополизирована" Российской империей. Итак, Грушевский кардинально изменил имперский фокус, открыв историю целого народа миру и ему самому. И сегодня, когда Россия в очередной раз пытается переписать историю и вычеркнуть из нее Украину, труд профессора Грушевского снова на защите фактов и исторической правды. И особенно важно, что через проект "Украинская книжная полка" книга дойдет не только до академических кругов, но и до всех желающих
О проекте Украинские книжные полки
Проект по распространению украинской книги насчитывает уже более 190 полок в 46 странах (Австрия, Турция, Литва, Словакия, Швеция, Чехия, Франция, Нидерланды, Греция, Латвия, Финляндия, Иордания, Хорватия, Ливан, Япония, Бельгия, Албания, Республика Корея, Польша, Швейцария, Германия, Испания, Норвегия, Молдова, Катар, Словения, Азербайджан, Болгария, Португалия, ЮАР, Кипр, ОАЭ, Намибия, Северная Македония, Венгрия, Индонезия, Армения, Великобритания, Сербия, США, Румыния, Сингапур, Мексика, Дания, Аргентина, Канада), а также в штаб-квартире международной организации ЮНЕСКО. В ассортименте полочек более 47 тыс. книг.
В Мексике появилась украинская книжная полка - культурное событие поддержала Елена Зеленская30 ноября 2023, 15:48 • 28660 просмотров
На Украинских книжных полках за рубежом появилась "История Украины-Руси" Грушевского
Канада передала комплекты 10-томной "Истории Украины-Руси" Михаила Грушевского для проекта "Украинская книжная полка", которые будут размещены в библиотеках за рубежом, сохраняя украинскую историю.
Россия не имеет преимущества на поле боя - Госдеп
Представитель Госдепартамента заявил, что хотя Россия имеет определенные успехи в войне из-за того, что Украине сначала не хватало оружия, сейчас украинские войска достигли значительного прогресса в противостоянии с российскими военными.
Украина получит от МВФ почти $900 млн, поскольку помощь США остается приостановленной - Bloomberg
Украина близка к получению 900 миллионов долларов от МВФ в качестве следующего кредитного транша, который поможет профинансировать ее оборону от России и выполнить долговые обязательства.
На Полтавщине раздаются взрывы
В Миргородской общине Полтавской области в Украине прогремели взрывы, сообщают местные жители.
Проект стратегии восстановления Одесской области готов - посольство Швейцарии
Проект Стратегии восстановления и развития Одесской области был разработан областной администрацией совместно с иностранными партнерами, включая три швейцарско-украинские программы.
Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего
Зеленский обновил состав Ставки Верховного главнокомандующего Украины, утвердив новых начальников Генерального штаба и Сухопутных войск, а также уволив командующего Десантно-штурмовых войск.
В США "примерная мать" шестерых детей получила 60 лет тюрьмы за жестокое обращение с детьми
Американский суд приговорил блогера-миллионершу Руби Франке к 60 годам заключения за жестокое обращение с детьми после того, как ее истощенный сын сбежал из дома в поисках еды и воды, а дочь имела следы побоев и недоедания.
Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" предложил повысить зарплаты военным до 200 тыс. грн - нардеп
Во время встречи со своей партийной фракцией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военнослужащим, прослужившим на передовой два года, должна быть повышена зарплата до 200 000 гривен.
В Раде подтвердили, что "слуга народа" Медяник слагает мандат
Народный депутат Вячеслав Медяник из фракции "Слуга народа" сложил свой мандат, что уменьшит количество депутатов в Верховной Раде до нового антирекордного минимума в 400 человек.
Российских кораблей будет меньше: Федоров анонсировал морской бой
Вице-премьер-министр Федоров объявил о предстоящем морском сражении и добавил, что российских кораблей будет меньше.