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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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В Мексике появилась украинская книжная полка - культурное событие поддержала Елена Зеленская

Первая украинская Книжная полка в Латинской Америке была открыта во время Международной книжной ярмарки в Гвадалахаре в Мексике. Украину на мероприятии представляла Елена Зеленская-она призвала узнавать о борьбе, которую сейчас ведет ее страна, и также вспомнила, что Украину должна была представлять 37-летняя писательница Виктория Амелина, трагически погибшая в Донецкой области, в результате российской атаки.

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Российские войска обстреляли Тягинку в Херсонской области, в результате чего ранения получили три человека, среди которых 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, а две женщины - ранения средней тяжести.

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Развели костер рядом с боеприпасами: в рф погибло 10 военных, еще 15 - пострадали

Взрыв на ростовском полигоне, вызванный пожаром возле боеприпасов, унес жизни 10 российских военнослужащих, 15 получили ранения.

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Развели костер рядом с боеприпасами: в рф погибло 10 военных, еще 15 - пострадали

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Алистер Дарлинг, бывший министр финансов Великобритании, умер в возрасте 70 лет после непродолжительного пребывания в больнице. Он был удостоен чести руководить Британией во время финансового кризиса 2008 года.

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ХАМАС взял на себя ответственность за стрельбу в Иерусалиме, в результате которой погибли трое и были ранены шесть человек, теракт совершили два брата, связанные с группировкой. Нападение было ответом на действия Израиля в Газе.

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Юрий Малашко, председатель Запорожской областной государственной администрации, обсудил с международными представителями последствия российских атак и подрыва Каховской ГЭС, проблемы с минами и планы восстановления территории области.

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Украинский военнослужащий Павел Запорожец был приговорен российским судом к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта в Херсоне, который на тот момент был под оккупацией.

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В россии приговорили украинского военнослужащего к 12 годам колонии