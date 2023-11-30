В Мексике появилась украинская книжная полка - культурное событие поддержала Елена Зеленская
Первая украинская Книжная полка в Латинской Америке была открыта во время Международной книжной ярмарки в Гвадалахаре в Мексике. Украину на мероприятии представляла Елена Зеленская-она призвала узнавать о борьбе, которую сейчас ведет ее страна, и также вспомнила, что Украину должна была представлять 37-летняя писательница Виктория Амелина, трагически погибшая в Донецкой области, в результате российской атаки.
россияне обстреляли Тягинку на Херсонщине: три человека пострадали
Российские войска обстреляли Тягинку в Херсонской области, в результате чего ранения получили три человека, среди которых 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, а две женщины - ранения средней тяжести.
Развели костер рядом с боеприпасами: в рф погибло 10 военных, еще 15 - пострадали
Взрыв на ростовском полигоне, вызванный пожаром возле боеприпасов, унес жизни 10 российских военнослужащих, 15 получили ранения.
Бывший министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг умер в возрасте 70 лет
Алистер Дарлинг, бывший министр финансов Великобритании, умер в возрасте 70 лет после непродолжительного пребывания в больнице. Он был удостоен чести руководить Британией во время финансового кризиса 2008 года.
Венгрия отказывается поддерживать переговоры о вступлении и изменения в бюджет ЕС по 50 млрд евро для Украины
Будапешт объявил, что не будет поддерживать переговоры о вступлении Украины в ЕС или поправки в бюджет ЕС, предлагающие помощь Украине в 50 миллиардов евро. Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гуляш ссылается на удержание ЕС средств Венгрии и считает предложение Украины о переговорах преждевременным
Боевики ХАМАС взяли на себя ответственность за теракт в Иерусалиме
ХАМАС взял на себя ответственность за стрельбу в Иерусалиме, в результате которой погибли трое и были ранены шесть человек, теракт совершили два брата, связанные с группировкой. Нападение было ответом на действия Израиля в Газе.
11 лет за решеткой заочно получила пропагандистка из канала соловьева Юлия Витязева
Юлия Лозанова, коллаборантка, выступавшая в поддержку российских оккупантов на телевидении, была заочно приговорена в Украине к 11 годам лишения свободы за коллаборационизм и оправдание российской агрессии.
Международная делегация посетила Запорожье: обсудили последствия российской агрессии и план восстановления Запорожской области
Юрий Малашко, председатель Запорожской областной государственной администрации, обсудил с международными представителями последствия российских атак и подрыва Каховской ГЭС, проблемы с минами и планы восстановления территории области.
Оккупанты оценили ущерб от шторма в Крыму в почти 40 миллиардов рублей
Шторм в Крыму нанес ущерб почти на 40 миллиардов рублей, при этом продолжаются масштабные восстановительные работы после поваленных деревьев и поврежденных домов.
В россии приговорили украинского военнослужащего к 12 годам колонии
Украинский военнослужащий Павел Запорожец был приговорен российским судом к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта в Херсоне, который на тот момент был под оккупацией.