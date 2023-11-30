В Мексике появилась украинская книжная полка - культурное событие поддержала Елена Зеленская

Украина присоединилась к Международной книжной ярмарке в мексиканском городе Гвадалахара. В рамках этого события появилась первая украинская книжная полка в Публичной библиотеке штата Халиско. Украину на культурном событии представила Первая леди Елена Зеленская.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на официальный канал Министерства культуры и информационной политики Украины.

Первая в Латинской Америке украинская книжная полка заработала в Халиско. Это произошло во время Гвадалахарской международной книжной ярмарки - важного культурного события для всего испаноязычного мира. Украину на ярмарке представила Первая леди Елена Зеленская - говорится в сообщении.

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Елена Зеленская обратилась к участникам с речью и призвала латиноамериканских читателей, в странах которых хорошо знают, что такое бороться за свободу, узнавать о борьбе, которую ведет сейчас Украина.

В частности, во время своего выступления Елена Зеленская рассказала о писательнице Виктории Амелиной, которая должна была представлять Украину на ярмарке в этом году.

Мне очень больно, что его гости не услышат живого голоса Виктории Амелиной, Владимира Вакуленко. Но даже за океаном этих авторов и всю Украину представляют их книги, украинские книги. В такие моменты особенно глубоко понимаешь бессмертную силу литературы. Она свидетельствует и сохраняет память вопреки всему - отметила Елена Зеленская.

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