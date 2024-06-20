Украина стала полноправной страной-членом Обсерватории по преподаванию истории в Европе (OHTE). До этого наше государство в течение года было в OHTE в качестве наблюдателя. Об этом говорится в заявлении офиса Совета Европы в Украине, передает УНН.

После одного года членства в качестве государства-наблюдателя Украина присоединилась к Обсерватории по преподаванию истории в Европе (OHTE) в качестве полноправного государства-члена в июне 2024 года - говорится в заявлении.

Как государство-наблюдатель, присоединившееся к OHTE 1 июня 2023 года, Украина была включена в часть исследования состояния преподавания истории в Европе.

Отмечается ,что участие большего количества стран в работе Обсерватории позволит получить более полную картину состояния преподавания истории в Европе.

Как отметил министр образования и науки Украины Оксен Лесной в своем письме к Генеральной секретарше Совета Европы, полномасштабное вторжение россии в Украину еще раз подтвердило необходимость изменения подходов и практик в преподавании истории, важность внедрения изменений в учебные программы и историографии.

"Реформы преподавания истории в Европе имеют решающее значение для европейской безопасности, особенно в то время, когда глобальный мир находится под угрозой. Мы верим, что членство в OHTE предоставит уникальные возможности для обсуждения связи между преподаванием истории и обучением миру", – подчеркнул Лесной.

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