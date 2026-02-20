$43.270.03
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 31791 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 62109 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 37187 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 62389 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 35340 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 51152 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 31308 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 27508 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26718 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
Україна серед 30 країн з найстарішим населенням - міністр

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що майже 22% українців старше 65 років, що робить Україну однією з 30 країн з найстарішим населенням. Мінсоцполітики розвиває напрям "Активне довголіття" для підтримки активності та інтеграції літніх людей.

Україна серед 30 країн з найстарішим населенням - міністр

Україна серед 30 країн з найстарішим населенням, з 22% українців старше 65 років, повідомили у Мінсоцполітики, пише УНН.

Деталі

"Україна входить до тридцяти країн світу із найстарішим населенням. Майже 22% українців - це люди віком 65 років і старше", - сказав міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Зі слів міністра, саме тому Мінсоцполітики розвиває флагманський напрям "Активне довголіття". Ініціатива, як вказано, сфокусована на тому, "щоб люди старшого віку залишалися активними, здоровими та інтегрованими в життя громад". 

Ідеться, зокрема, про розвиток безбар’єрної інфраструктури, підтримку у забезпеченні допоміжними засобами реабілітації, створення інклюзивних маршрутів та активну інтеграцію людей старшого віку в суспільне життя.

Україна, зі слів міністра, цінує досвід Японії в цьому питанні та "щиро зацікавлені у стратегічному партнерстві".

Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters05.12.25, 03:33 • 21037 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'я
Пенсійний вік
Кабінет Міністрів України
Міністерство соціальної політики України
Україна