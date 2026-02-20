Україна серед 30 країн з найстарішим населенням - міністр

Україна серед 30 країн з найстарішим населенням, з 22% українців старше 65 років, повідомили у Мінсоцполітики, пише УНН.

Деталі

"Україна входить до тридцяти країн світу із найстарішим населенням. Майже 22% українців - це люди віком 65 років і старше", - сказав міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Зі слів міністра, саме тому Мінсоцполітики розвиває флагманський напрям "Активне довголіття". Ініціатива, як вказано, сфокусована на тому, "щоб люди старшого віку залишалися активними, здоровими та інтегрованими в життя громад".

Ідеться, зокрема, про розвиток безбар’єрної інфраструктури, підтримку у забезпеченні допоміжними засобами реабілітації, створення інклюзивних маршрутів та активну інтеграцію людей старшого віку в суспільне життя.

Україна, зі слів міністра, цінує досвід Японії в цьому питанні та "щиро зацікавлені у стратегічному партнерстві".

