Украина входит в число 30 стран с самым старым населением - министр

$43.270.03
50.920.34
ukenru
07:56 • 3032 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - заместитель секретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 31565 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 61696 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 36902 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 61869 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 35146 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 50842 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 31255 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 27492 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 26705 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
1.8м/с
70%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 23:04 • 17526 просмотра
Трамп назначает своего зятя Джареда Кушнера "спецпосланником мира"19 февраля, 23:39 • 11203 просмотра
путин в ловушке: шансы на победу рф в Украине уменьшаются - The Economist20 февраля, 00:15 • 24095 просмотра
Крым подвергся ночной атаке: аэродромы под ударом, есть жертвы20 февраля, 01:28 • 18329 просмотра
Новый механизм призыва: Россия создает пожарное подразделение для "защиты" ЗАЭС20 февраля, 02:03 • 15185 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 36313 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 61882 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 50849 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 46838 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 57905 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Владимир Зеленский
Музыкант
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 1040 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС06:37 • 9622 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО06:27 • 9486 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 17549 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 28451 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Фильм
Ту-95

Украина входит в число 30 стран с самым старым населением - министр

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Министр социальной политики Денис Улютин заявил, что почти 22% украинцев старше 65 лет, что делает Украину одной из 30 стран с самым старым населением. Минсоцполитики развивает направление "Активное долголетие" для поддержания активности и интеграции пожилых людей.

Украина входит в число 30 стран с самым старым населением - министр

Украина входит в число 30 стран с самым старым населением, 22% украинцев старше 65 лет, сообщили в Минсоцполитики, пишет УНН.

Подробности

"Украина входит в тридцать стран мира с самым старым населением. Почти 22% украинцев - это люди в возрасте 65 лет и старше", - сказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

По словам министра, именно поэтому Минсоцполитики развивает флагманское направление "Активное долголетие". Инициатива, как указано, сфокусирована на том, "чтобы люди старшего возраста оставались активными, здоровыми и интегрированными в жизнь общин".

Речь идет, в частности, о развитии безбарьерной инфраструктуры, поддержке в обеспечении вспомогательными средствами реабилитации, создании инклюзивных маршрутов и активной интеграции людей старшего возраста в общественную жизнь.

Украина, по словам министра, ценит опыт Японии в этом вопросе и "искренне заинтересована в стратегическом партнерстве".

Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters05.12.25, 03:33 • 21037 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровье
Пенсионный возраст
Кабинет Министров Украины
Министерство социальной политики Украины
Украина