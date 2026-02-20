Украина входит в число 30 стран с самым старым населением - министр
Киев • УНН
Министр социальной политики Денис Улютин заявил, что почти 22% украинцев старше 65 лет, что делает Украину одной из 30 стран с самым старым населением. Минсоцполитики развивает направление "Активное долголетие" для поддержания активности и интеграции пожилых людей.
Украина входит в число 30 стран с самым старым населением, 22% украинцев старше 65 лет, сообщили в Минсоцполитики, пишет УНН.
Подробности
"Украина входит в тридцать стран мира с самым старым населением. Почти 22% украинцев - это люди в возрасте 65 лет и старше", - сказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
По словам министра, именно поэтому Минсоцполитики развивает флагманское направление "Активное долголетие". Инициатива, как указано, сфокусирована на том, "чтобы люди старшего возраста оставались активными, здоровыми и интегрированными в жизнь общин".
Речь идет, в частности, о развитии безбарьерной инфраструктуры, поддержке в обеспечении вспомогательными средствами реабилитации, создании инклюзивных маршрутов и активной интеграции людей старшего возраста в общественную жизнь.
Украина, по словам министра, ценит опыт Японии в этом вопросе и "искренне заинтересована в стратегическом партнерстве".
