Україна поступилася Франції в овертаймі та припинила боротьбу на Євро–2026 з футзалу

"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
16:54 • 2502 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
15:43 • 5300 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 6986 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 7068 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 7148 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
12:33 • 4490 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 10411 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 17447 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
31 січня, 10:19 • 17719 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
Негода залишила без світла понад 600 міст і сіл: ситуація по областяхPhotoVideo31 січня, 08:22 • 14929 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 14360 перегляди
Іран погрожує ударом по Ізраїлю на тлі підготовки США до військової операції31 січня, 11:24 • 7486 перегляди
Моральний стан окупантів тримається на опіоїдах: ГУР оприлюднило нові перехопленняVideo13:23 • 4334 перегляди
Спецпредставник путіна прибув до Маямі і вже вирушив на переговори із представниками ТрампаVideo13:52 • 7246 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 25002 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 54458 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 36115 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 40846 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 44048 перегляди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Музикант
Україна
Молдова
Сполучені Штати Америки
Румунія
Харківська область
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф16:40 • 1306 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 14477 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 20708 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 21806 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 20741 перегляди
Україна поступилася Франції в овертаймі та припинила боротьбу на Євро–2026 з футзалу

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Збірна України з футзалу завершила виступ на Євро-2026, поступившись Франції 2:4 в овертаймі чвертьфіналу. Основний час завершився внічию 1:1, але в додатковий час французи забили три голи.

Україна поступилася Франції в овертаймі та припинила боротьбу на Євро–2026 з футзалу

Збірна України з футзалу завершила свій шлях на чемпіонаті Європи-2026 на стадії чвертьфіналу. У напруженому поєдинку проти команди Франції "синьо-жовті" не змогли втримати рівновагу в додатковий час, поступившись супернику з рахунком 2:4. Попри активну боротьбу та реалізацію пенальті в основний час, фатальні помилки та перебір фолів в овертаймі завадили підопічним Олександра Косенка вийти до півфіналу. Про це пише УНН.

Деталі

Перший тайм зустрічі пройшов у обережній боротьбі без забитих м'ячів, хоча обидві команди мали моменти: Олександр Сухов рятував українські ворота після власних помилок, а Владислав Пєрвєєв не зміг переграти голкіпера Франції Франсіса Лококу. Рахунок було відкрито лише в другому таймі - Амін Геддура вивів французів уперед.

Переломним моментом став епізод на 30-й хвилині, коли після відеоперегляду (челленджу) арбітр призначив пенальті у ворота Франції за гру рукою та вилучив лідера суперників Абдессамада Мохаммеда. Євгеній Жук чітко реалізував удар, зрівнявши рахунок. Основний час завершився внічию 1:1, що перевело гру в овертайм.

Фатальні овертайми: дабл-пенальті та порожні ворота

У додатковий час перевага перейшла на бік збірної Франції. Вже на першій хвилині овертайму Україна припустилася шостого фолу, за що був призначений дабл-пенальті, який реалізував Сухейл Мухудін. Невдовзі французи забили ще раз, а згодом скористалися виходом українців з п'ятим польовим гравцем, вразивши порожні ворота. Гол Ігоря Корсуна на 46-й хвилині лише скоротив відставання, але не врятував ситуацію. 

Україна виходить до чвертьфіналу Євро-2026 з футзалу після перемоги над Чехією28.01.26, 22:37 • 3601 перегляд

Степан Гафтко

Спорт
Франція
Україна