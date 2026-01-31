Україна поступилася Франції в овертаймі та припинила боротьбу на Євро–2026 з футзалу
Київ • УНН
Збірна України з футзалу завершила виступ на Євро-2026, поступившись Франції 2:4 в овертаймі чвертьфіналу. Основний час завершився внічию 1:1, але в додатковий час французи забили три голи.
Збірна України з футзалу завершила свій шлях на чемпіонаті Європи-2026 на стадії чвертьфіналу. У напруженому поєдинку проти команди Франції "синьо-жовті" не змогли втримати рівновагу в додатковий час, поступившись супернику з рахунком 2:4. Попри активну боротьбу та реалізацію пенальті в основний час, фатальні помилки та перебір фолів в овертаймі завадили підопічним Олександра Косенка вийти до півфіналу. Про це пише УНН.
Деталі
Перший тайм зустрічі пройшов у обережній боротьбі без забитих м'ячів, хоча обидві команди мали моменти: Олександр Сухов рятував українські ворота після власних помилок, а Владислав Пєрвєєв не зміг переграти голкіпера Франції Франсіса Лококу. Рахунок було відкрито лише в другому таймі - Амін Геддура вивів французів уперед.
Переломним моментом став епізод на 30-й хвилині, коли після відеоперегляду (челленджу) арбітр призначив пенальті у ворота Франції за гру рукою та вилучив лідера суперників Абдессамада Мохаммеда. Євгеній Жук чітко реалізував удар, зрівнявши рахунок. Основний час завершився внічию 1:1, що перевело гру в овертайм.
Фатальні овертайми: дабл-пенальті та порожні ворота
У додатковий час перевага перейшла на бік збірної Франції. Вже на першій хвилині овертайму Україна припустилася шостого фолу, за що був призначений дабл-пенальті, який реалізував Сухейл Мухудін. Невдовзі французи забили ще раз, а згодом скористалися виходом українців з п'ятим польовим гравцем, вразивши порожні ворота. Гол Ігоря Корсуна на 46-й хвилині лише скоротив відставання, але не врятував ситуацію.
